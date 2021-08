Exigen a la Procuraduría de Nicaragua "no ser cómplice" de violaciones a DDHH

11:43 a.m.

San José, 13 ago (EFE).- La presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, la costarricense Catalina Crespo, exigió este viernes a la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua actuar en favor de los ciudadanos y "no ser cómplice" del Gobierno de Daniel Ortega.



"Hoy en día los hechos verificados en Nicaragua recuerdan el uso de la institucionalidad represiva en contra de la gente y de la sociedad civil organizada, rememorando en los agentes militares, policiales y judiciales, la represión y sus perpetradores que hubo en aquellos tiempos en que las dictaduras, y no las democracias, componían el paisaje político centroamericano”, expresó Crespo, defensora de los Habitantes de Costa Rica.

Lea Más: Ministerio Público acusa a Berenice Quezada por provocación, proposición y conspiración para actos terroristas

La Defensoría de los Habitantes explicó que Crespo, en su condición de presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, envió un oficio a la institución nacional de Derechos Humanos de Nicaragua en la que le exige "no ser cómplice" y "no guardar silencio" ante las violaciones que está sufriendo la población en ese país.



"La detención de líderes políticos opositores y de todo aquel que manifieste opiniones políticas disidentes al Régimen del Presidente Ortega constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las personas nicaragüenses, por lo que su Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del más sonoro silencio, no puede ni debe cohonestar tales actos", indicó la defensora costarricense.



Además, instó a la institución nicaragüense a "adecuarse a los parámetros protectores de Derechos Humanos, en salvaguarda de los derechos e intereses de las personas y partidos políticos que hoy sufren, a cargo del Estado nicaragüense, prácticas represivas inhumanas y antidemocráticas".



En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.



Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el exlíder de la "Contra" Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

LEER MÁS: Régimen criminaliza llamado a votar de Berenice Quezada, CxL en sesión de emergencia

Además, el CSE ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos opositores, bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.



Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes y que el 15 de septiembre cumplirá 200 años de la Independencia de la Corona española, elegirá el 7 de noviembre a su presidente y su vicepresidente, a 90 diputados ante la Asamblea Nacional y a 20 diputados ante el Parlacen.



El presidente del país, Daniel Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.