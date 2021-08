La Prensa de Nicaragua objeta a Ortega sobre escasez de papel periódico

10:55 a.m.

Managua, 15 ago (EFE).- El diario La Prensa, el más antiguo e influyente de Nicaragua, objetó este domingo al presidente Daniel Ortega, quien el viernes pasado acusó al rotativo de mentir sobre la escasez de papel que lo llevó a suspender su edición impresa ese mismo día.



“Decían que se habían quedado sin papel y que por eso no puede salir ese diario. Ahí llegó la Fiscalía, la Policía, y encontraron cantidades de papel, y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, se está cometiendo un delito”, dijo Ortega en un discurso, en el mismo momento en que agentes estatales allanaban La Prensa, un diario crítico de su Gobierno.

En una infografía divulgada en sus redes sociales, La Prensa, que en la víspera del discurso de Ortega anunció que no podría circular a partir del viernes porque su materia prima estaba retenida en la estatal Dirección General de Servicios Aduaneros, explicó a detalle la diferencia entre el papel periódico y el que encontraron los agentes en las bodegas del Grupo Editorial La Prensa.

“El dictador y sus medios trataron de hacer creer que en las bodegas de La Prensa había papel ‘suficiente’, pero no es así. Estas pocas bobinas son de papel satinado de bajo gramaje. No funciona para imprimir periódico”, indicó La Prensa, en la publicación que contenía dos fotografías que mostraban la diferencia entre las materias primas.







“Para imprimir La Prensa y (el diario) Hoy se necesita papel periódico, que es absorbente, que se coloca en la rotativa e imprime a altas velocidades. Muy diferente al papel satinado, que en caso de ser papel prensa no alcanzaría para imprimir el periódico ni una semana”, explicó.

En una crónica sobre el allanamiento, el editor de La Prensa, Fabián Medina, señaló que las bobinas de papel en bodega se encuentran en un estado de deterioro que no se pueden utilizar para imprimir el periódico, por lo que su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, tomó la decisión de suspender la circulación.





Según Medina, La Prensa sobrevivió sus últimos 500 días “haciendo ediciones enflaquecidas en cualquier tipo de papel del que se pudiera echar mano”.



La Policía Nacional informó que Holmann Chamorro fue arrestado y es “investigado por los presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.

Holmann Chamorro es el cuarto miembro de la familia propietaria de La Prensa y el tercero con un cargo de directivo en dicho medio que es arrestado en el contexto de las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega espera ser reelegido por tercera ocasión consecutiva y la segunda con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.