Periodista de Nicaragua Actual pide asilo político en Estados Unidos

El joven periodista, colaborador de Nicaragua Actual en el departamento de Jinotega, Jacksell Herrera, abandonó Nicaragua y solicitó asilo político en Estados Unidos alegando constantes amenazas de muerte en su contra recibidas de fanáticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó el sitio en su página web.

Herrera tiene 21 años de edad aseguró a Nicaragua Actual que tenía conocimiento de una orden de captura en su contra, solo por informar del acontecer diario en esa zona del país.

“Me exilié pues debido a los hostigamientos asedio de la policía, simpatizantes sandinistas, agresiones físicas, varias veces me expulsaron de lugares públicos, fui esposado por la policía por ejercer mi trabajo y, es más, en los últimos días recibí amenazas por mensajes y amenazas de muerte. Tengo conocimiento, que hay un expediente lleno en mi contra, sólo por ejercer mi trabajo de periodismo”, dijo Herrera a Nicaragua Actual.

La decisión del periodista fue inesperada y detalló que cruzó el río Brazo durante la noche y ya estaba en la frontera de Estados Unidos y este lunes se entregaría a las autoridades de migración de ese país para solicitar el formal asilo político.

"Forzadamente me exilio, me estoy entregando a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Me dolió dejar mi país (Nicaragua),jamás pensé hacerlo, pero la dictadura sandinista, me obligó a tomar esta difícil decisión, porque en nuestro país se convirtió en un delito ser periodista independiente, estar del lado del pueblo, informar y ser informados con la verdad" expresó Herrera.

Agregó que durante el tiempo de ejercer su profesión en Jinotega, Nicaragua fue víctima de varios atropellos contra su libertad de expresarse e informar.

"Espero pronto continuar informándoles a través de Nicaragua Actual y mi plataforma Nicaragua News NN. Colegas y amigos, les pido oraciones por mí, hasta este difícil lugar donde ahora estoy. Firmes y dignos. 🇳🇮”, público Herrera en su cuenta de Facebook.

Actualmente más de cien periodistas han salido del país para exiliarse en Costa Rica, España, Estados Unidos, El Salvador, Panamá y otros países de Europa, debido a la persecución, asedio, amenazas de muerte y encarcelamiento por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.