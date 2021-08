Régimen en Nicaragua expropia y desaloja de casa a familia de periodista exiliada Patricia Orozco

La periodista Patricia Orozco, denunció desde su exilio de Nicaragua el desalojo del cual fue objeto su familia de una casa que el Estado le entregó hace 36 años. La vivienda está ubicada en el reparto El Carmen, a escasos 50 metros de la vivienda del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Quiero denunciar que he sido expropiada de la casa de habitación que me fue otorgada por el Estado y donde he vivido junto a mi familia por 36 años. Contraviniendo así el Artículo 44 constitucional, el cual garantiza el derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles" dijo la periodista en un escrito publicado en su sitio web Agenda Propia.

La colega relató que fue citada en tres ocasiones por la Intendencia de la Propiedad "Bajo el argumento que la propiedad es del Estado, dejan de lado la ley y más bien la instrumentalizan para acosarme y perseguirme por mis ideas y mi labor periodística. Bajo presencia policial, obligaron a mi familia a desalojar la casa a altas horas de la noche y la madrugada y a firmar bajo presión un documento de “entrega voluntaria”. Denuncio los métodos fraudulentos y la violación de la norma que el funcionariado de esta entidad usa" denunció la colega.

Orozco está preocupada por la salud de su madre de 87 años de edad quien padece de Alzheimer y su padre de 92 años, a quienes la policía, no bastándoles con el desalojo, les han llegado a entregar al nuevo domicilio, otra cita para que Orozco se presente al Ministerio Público.

"En la calle donde viven han estacionado una patrulla policial. Responsabilizo al régimen Ortega-Murillo de lo que pueda pasarles" reprochó Orozco.

"Me he visto obligada a salir de Nicaragua, a exiliarme, por la represión, por el acoso, las amenazas y el desprestigio hacia el periodismo independiente por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han hecho creer que es delito informar y ser informado, contrario a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua" informó Patricia al oficializar que abandonó el país.

Orozco denunció que otras familias están viviendo igual situación, que el Estado, en este caso representado por el régimen actual, les está quitando sus propiedades "por sus opiniones, viven acosos, presiones y amenazas, pero el temor a represalias les frenan a hacer denuncias públicas" aseguró.

Orozco en su escrito reafirmó su compromiso a seguir luchando por la justicia y la igualdad "No me dejaré amedrentar jamás" puntualizó.