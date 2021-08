Carlos Fernando Chamorro denuncia que dictadura pretende silenciarlo con juicio político

El periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro denunció que el régimen de Daniel Ortega intenta silenciarlo con un juicio político, luego que la fiscalía lo acusó por los presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, en la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“La dictadura intenta silenciarme con un juicio político, que se cocina en El Carmen. La Fiscalía ya está fabricando pruebas de delitos penales, para que la CSJ emita la condena que ya ordenaron. No me callarán”, escribió Chamorro en redes sociales.

Además, el periodista denunció la audiencia “secreta” que realizó el sistema judicial y fiscales para acusar y presentar cargos contra diez personas, incluido él, sin la presencia de abogados defensores.

“Aberración jurídica y juicio político. Mi trabajo periodístico y el de Confidencial se defienden por sí solo ante las calumnias. La prensa independiente debe darle voz a los que están silenciados: libertad para todos los presos políticos, y anulación de los juicios”, insistió

