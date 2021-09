Familiares de Alex Hernández logran verlo preso en El Chipote, lo someten a intensos interrogatorios

El expreso político recapturado Alex Hernández Quintanilla se encuentra recluido en la Dirección de Auxilio Judicial, Complejo Evaristo Vásquez, informó Uriel Quintanilla, hermano del prisionero quien logró verlo ayer, después de diez días desaparecido. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha oficializado la detención y las causas de la privación de libertad.

“Cuando lo recapturaron lo tiraron a la camioneta porque se golpeó el hombro, estuvo desaparecido sin tener certeza dónde estaba porque solo estaba pasando agua en el chipote 10 días prácticamente”, dijo Quintanilla quien tuvo que introducir un recurso de exhibición personal para confirmar que su hermano se encontraba en el “Nuevo Chipote”.

LEER MÁS: Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil en celdas de castigo empernadas, siguen interrogatorios

Su hermano explicó a 100%Noticias que Alex se encuentra en la misma celda que el líder campesino Medardo Mairena y es sometido a intensos interrogatorio diariamente “está relativamente bien, tenés que tomar en cuenta de que él es un hombre de 30 años y está empezando su cautiverio (...) entonces a medida que pase el tiempo va ir desmejorando su estado de salud, dijo que está comiendo poco pero está comiendo, eso me tranquiliza (...) ahora supuestamente iban a nombrar un abogado”

Además, Quintanilla denunció que el Ministerio Público y la sancionada policía sandinista violentan sus derechos humanos debido a que oficialmente la fiscalía no lo reconoce como un prisionero político.

“Yo quisiera que mi hermano Alex Hernández estuviera en este paquete de presos políticos porque no lo he visto comunicado del Ministerio Público, tampoco aparece en la lista de los últimos 30 reos, no quisiera que pasara invisible y si Dios quiere los liberan quiero que salga en este paquete de prisioneros”, explicó

Según Quintanilla, a su hermano lo acusan bajo la Ley 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, por esta misma ley el régimen acusa a más de 30 reos de conciencia.

SEGUIR LEYENDO: Fiscalía acusa por "conspiración" a Medardo Mairena, Max Jerez, Freddy Navas y José Peraza

La policía señala a Hernández por realizar actos que "menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización"

También por "proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación"

Hernández estuvo preso entre septiembre de 2018 y marzo de 2019, luego se exilió en Costa Rica por la persecución político, pero retornó a Nicaragua en septiembre de 2019. Es originario de Catarina, Masaya.