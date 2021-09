Policía presenta a supuestos autores de masacre de indígenas, niegan que sean colonos

16 días después de la masacre indígena en la comunidad Kiwakumbaih, territorio de Musawas en la reserva de biosfera Bosawas, la sancionada policía sandinista presentó a los supuestos autores del crimen, en total, tres detenidos y once prófugos de la justicia. Sin embargo, el ambientalista y director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, dijo a 100%Noticias que la versión policial tiene inconsistencias.

Según el comisionado mayor Victoriano Ruiz, segundo jefe de Auxilio Judicial Nacional, se movilizaron al lugar tras ser informados por la población, sobre detonaciones con armas de fuego en la zona.

Ruiz informó que encontraron a nueve personas asesinadas a balazos y heridas con armas cortopunzantes, identificados como: Víctor Manuel Matamoros Morales, Armando Suárez Matamoros, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández Palacios, Sixto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Ody James Waldan Salgado, el adolescente de iniciales J.L.P. y/o J.R.B.

LEER MÁS: Mujeres Mayagnas fueron violadas por colonos, una desmembrada y sus maridos asesinados en frente de ellas

El segundo jefe de Auxilio Judicial señaló que los señalados abusaron sexualmente de las ciudadanas identificadas con iniciales B.C.L., de 41 años y la adolescente K.J.P.C.

“Las víctimas se encontraban laborando en el punto de güiriseros a donde se presentó un grupo de 11 a 14 delincuentes y motivados por discordias con los asesinados por la explotación de oro, los agredieron con armas de fuego, causándoles la muerte, y luego se dieron a la fuga”, manifestó el Comisionado Mayor.

Sobre estos hechos, la sancionada policía capturó a Arguello Celso Lino e Ignacio Celso Lino, supuestamente autores intelectuales y materiales de los crímenes y hermanos de una de las perjudicada en abuso sexual identificada con iniciales B.C.L.

SEGUIR LEYENDO: Menor de edad entre víctimas de masacre de indígenas en Bosawas

También fue detenido Donald Andrés Bruno Arcángel, mientras que otros once se encuentran prófugos de la justicia: Corino Bruno Simeón, Andrés Bruno Simeón, Danilo Bruno Simeón, Rodrigo Bruno Arcángel, Roberto Bruno Arcángel, Junior Alberto Bruno Smith, Marvin Lacayo Brettan, Limbor Gemloth Miguel Avelino, Taseano Martínez Simeón, Ubaldo Miguel Barcio y Dionisio Robint Zacarías.

La policía señala que los crímenes fueron motivados por rencillas de los delincuentes, quienes pretendían apropiarse por la fuerza del punto de güirisería donde laboraban las personas asesinadas.

El informe policial indica que en la escena se encontraron proyectiles y municiones de 3 fusiles calibre .22, de 3 Escopetas calibre 12, de 2 pistolas 9 mm, 1 fusil M16, y 1 fusil AKA.

Pese a la versión policial, el ambientalista y director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, dijo a 100%Noticias apuntó algunas inconsistencias, entre ellas, que la policía niega que se trate de un conflicto de invasión de territorios por parte de colonos.

“No hablan de los procesos de invasión de tierras, de invasión de sus territorios, ni de los intereses mineros que subyacen y los sospechoso no son los que han señalado las comunidades indígenas, es decir no se encuentra en el listado de los sospechosos, por ejemplo Isabel Meneses conocido como Chabelo es uno de los líderes de estos colonos que invaden esos territorios y principal sospechoso de la masacre no aparece en la lista, ¿Cuál es el motivo de la policía? ya lo habíamos advertido que van a tratar de minimizar la situación de los procesos de invasión en esos territorios para no asumir las responsabilidades del caso”, manifestó Ruiz.

LEER MÁS: Dictan 90 días de prisión para opositor Yader Parajón, el preso número 36 de últimos tres meses

Otro dato incongruente es que los asesinados fueron 13 indígenas, pero la policía solo reconoce a nueve víctimas “existen dentro de nuestros registros existen un mayor número de víctimas ellos solo señalan 9, nosotros identificamos con los familiares a más de 12 personas”