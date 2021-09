Cancillería censura a embajador de México en Nicaragua por retuit de mensaje de Sergio Ramírez

La cancillería de Nicaragua tildó de "abusiva publicación" el retuit que hizo Gustavo Cabrera, Embajador de México en Managua, sobre la publicación del escritor Sergio Ramírez Mercado donde en un video rechaza la acción de régimen de Daniel Ortega por acusarlo y ordenar su detención.

La nota de censura firmada por Arlette Marenco del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, califica la posición de "injerencista y entrometida" acusándolos de ser sumisos "fielmente a los yanquis" y siendo "interventores permanentes en nuestros asuntos propios por encargo del imperio" dice cancillería.

LEER MÁS: Daniel Ortega mantiene confrontación contra Iglesia católica porque no la ha podido someter, asegura Elvira Cuadra

El mensaje de Ramírez, que retuiteó el embajador expresa que "La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional" y a continuación se publica el video de Ramírez.

"Es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política, que hoy juega México, cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humanas, esa desgracia, se acababa con el Neoliberalismo, e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto, con el Nuevo Gobierno del que Usted forma parte" reclama cancillería.

La funcionara del MINREX llamó a "México debe cumplir con su Doctrina Estrada y descontinuar ese lamentable, desdichado e infeliz camino de ocurrencias y vanidades, de servilismos y lacayismos, de pelelismos que niegan su propia Historia".

Ramírez rechaza acusación

Ramírez rechazó las acusaciones y desnudó que las "dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos".

El Escritor recordó que la dictadura de Somoza también lo acusó en 1977 por "delitos parecidos" como "terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz".

PUEDE LEER: PEN América condena represión política e intentos por silenciar a periodistas

"La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes" dijo Mercado en una declaración pública.

El régimen de Daniel Ortega acusó y ordenó detener al exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado, laureado escritor, ganador del Premio Cervantes 2017. Según la fiscalía controlada por el régimen, Ramírez es acusado por "incitar al odio y violencia" y porque su Fundación Luisa Mercado recibió fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, acusada de lavar dinero de la cooperación proveniente de USAID. Vale destacar que toda cooperación que ingresan a ONG en Nicaragua, que es dinero lícito, es autorizada por la misma cancillería y el Ministerio de Gobernación.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han detenido a 36 líderes opositores desde finales del mes de mayo hasta la fecha, los acusan por "conspiración para el menoscabo de los intereses de la patria", de "lavado de dinero", de "propagación de noticias falsas" y entre las débiles "pruebas" que ha presentado la fiscalía lo que se observa es la criminalización de la libertad de expresión al ofrecer tuits y retuits de los acusados donde exponen sus ideas, analizan e informan.