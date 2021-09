OMS suspende proceso de aprobación para la vacuna rusa Sputnik V aplicada en Nicaragua

La Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió el proceso de aprobación para la vacuna contra el Covid-19 de Rusia Sputnik V, la OMS asegura que se requerirán nuevas inspecciones a la instalaciones donde se fabrica la vacuna, antes de que se le otorgue la aprobación.

Según Jarbas Barbosa, subdirector de la Rama Regional de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) detectó problemas en una planta de fabricación de la Sputnik V, ubicada en la ciudad rusa de Ufa, de la cual indicaron que no cumple con los más altos estándares de producción para esta vacuna.

“La oferta de Rusia para la autorización de emergencia se ha suspendido después de que se descubrieran varias infracciones de fabricación durante una inspección de la OMS en Rusia en mayo”, aseguró Barbosa.

Barbosa indica que cualquier fabricante de vacunas que desee ser aprobado por la OMS debe presentar toda la información sobre la calidad y el proceso de fabricación “por lo que los fabricantes del suero ruso desarrollado por el Instituto Gamaleya deben demostrar que los sitios donde se fabrican las vacunas están de acuerdo con las mejores prácticas”.

“El productor debe tomar esto en cuenta, hacer los cambios necesarios y estar listo para nuevas inspecciones. La OMS está esperando que el fabricante envíe la noticia de que su planta cumple con el código”, agregó Barbosa.

Hasta el momento las vacunas aprobadas por la OMS son Pfizer/BioNTech, Covishield, AstraZeneca, Janssen/Ad26.COV2.S, desarrollada por Johnson & Johnson, mRNA-1273 de Moderna, Sinopharm, que fabrica el Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, una filial del China National Biotec Group (CNBG). Por último, el 1 de junio, se autorizó el uso de emergencia de la vacuna Corona Vac de Sinovac.

Algunos países aceptan turistas, únicamente, vacunados con sueros aprobados por la OMS, por lo que las personas vacunadas con la Sputnik V tendrán la dificultad de no poder ingresar a algunos países; estas tendrán que presentar la prueba negativa del Covid-19.

Según el Ministerio de Salud de Rusia, la vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 94,4% contra las hospitalizaciones, con una reducción de 18 veces en el riesgo de hospitalización, y el 83,1% contra la variante Delta.

En marzo de este año, la OMS confirmó que Nicaragua estaba interesada en adquirir la vacuna rusa por el mecanismo COVAX.

A principios del año 2021, el régimen Ortega-Murillo anunció que comprarían 7,4 millones de dosis de vacunas para combatir el COVID-19, inmunizando en una primera etapa al 55% de la población estimada en más de 6,5 millones de habitantes.

“Con la financiación que se ha recibido para la compra de estas vacunas, a través de los distintos mecanismos, estaríamos en capacidad de proteger a 3 millones 731 mil 900 personas, es decir, en el primer momento al 55 % de la población”, dijo en ese momento Rosario Murillo.

Según un estudio realizado por Confidencial, en Nicaragua, nueve meses después del anuncio, las únicas compras que se han concretado (con anuncios públicos) son 1.9 millones de dosis de Sputnik V y 800,000 de Sputnik Light.

Del total de vacunas Sputnik V que fueron compradas a Rusia, a Nicaragua ha llegado sólo el 22 por ciento. Se conoce únicamente del arribo de cinco lotes, con aproximadamente 426,000 dosis, ya que el régimen Ortega-Murillo, no publica el número de biológicos de al menos dos contingentes más que han llegado al país.

Nicaragua también ha recibido donaciones de la vacuna india Covishield, la cual se aplicó en los primeros meses del año y las dosis que más ha recibido el país son de la AstraZeneca, donadas por el Gobierno de España, a través del mecanismo COVAX.

El Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de España – Sr. Jaime Ramos Schlingmann manifestó que suman 832 mil 300 dosis donadas hasta septiembre de este año y próximamente se prevé una cuarta entrega