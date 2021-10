Nicaragüenses exiliados en Costa Rica piden a OEA desconocer las elecciones

8:30 a.m.

(EFE).- Campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica se manifestaron este viernes frente a la embajada de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar al organismo que desconozca las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que el gobernante Daniel Ortega aspira a una tercera reelección consecutiva.



La dirigente campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica, encabezó el movimiento y entregó en la sede de la OEA una carta en la que denuncian cierres de medios de comunicación y el encarcelamiento de dirigentes y candidatos de oposición, ante lo que piden al organismo "no reconocer a unos gobernantes ilegítimos".



"En Nicaragua no son elecciones legítimas porque están los precandidatos presos, hay más de 150 presos políticos, más de 120.000 exiliados, se han desmantelado los medios de comunicación independientes y hay periodistas presos", declaró Ramírez a Efe.

En la nota entregada en la sede de la OEA, los campesinos exigieron "libertad para todos los presos políticos", que "no se reconozcan los resultados de la farsa electoral", que "no se financie más a la dictadura que reprime y asesina" y el "retorno de todos los exiliados y de la democracia con todos sus derechos.





Por su parte, el dirigente del Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, Nelson Zeas, comentó que el objetivo de acudir a la OEA es pedirle a sus Estados miembros que "desconozcan e ilegitimen al Gobierno de Daniel Ortega y el circo electoral que está fraguando".



Según Zeas, Ortega está "tratando de vender a la comunidad internacional un proceso legítimo donde no lo hay", ya que "no se pueden llamar elecciones cuando los candidatos de oposición están presos".



Las manifestaciones en contra del Gobierno de Ortega se han vuelto frecuentes en la vecina Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes que históricamente ha recibido flujos importantes de migrantes nicaragüenses y donde viven al menos 400.000, según datos oficiales, aunque podrían ser muchos más, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.

Los datos oficiales de las autoridades de Costa Rica indican que desde abril de 2018 han recibido cerca de 100.000 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos nicaragüenses que afirman haber huido de la represión en su país a raíz de las protestas contra el Gobierno de Ortega.



Más de 4,4 millones de nicaragüenses están aptos para votar en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.





En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia, María Asunción Moreno y el exlíder de la "Contra" Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.



En dichas elecciones Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva, para un cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa como vicepresidenta.