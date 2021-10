Observatorio Ciudadano reporta 313 nuevos fallecimientos y 1.103 nuevos casos de covid-19 en Nicaragua

9:20 a.m.

El Observatorio Ciudadanos Covid-19 reportó 313 nuevos fallecimientos y 1.103 nuevos casos sospechosos de coronavirus en la semana del 23 y el 29 de septiembre de 2021., por eso llamó a la población a no relajar las medidas de prevención por la presencia del virus en todo el país.

La organización registra un acumulado de 29.481 casos sospechosos verificados en todos los departamentos y regiones autónomas. En esta semana se contabilizaron 1.103 nuevos casos sospechosos, lo que representa un 37% menos de casos sospechosos en relación a la semana pasada.

Según el informe, el 82% de los nuevos casos sospechosos de esta semana se reportan desde los departamentos de Madriz (45%), Managua (21%), Matagalpa (6%), Estelí y Masaya (5% respectivamente).

Respecto a los fallecimientos, el observatorio acumula 5.551 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19, en la última semana se reportaron 313 nuevos decesos , lo que representa un 25% de decremento en relación a la semana anterior.

El 83% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Managua, Estelí, León, Carazo, Masaya y Matagalpa.

En torno a la atención que brinda el personal médico en la pandemia, el informe recoge que 1.350 trabajadores de salud han sido reportados con síntomas de COVID-19 en todo el país. Al 29 de septiembre se contabilizan, en total, 207 muertes.

En la última semana se reportaron 16 nuevos casos y 8 nuevas muertes sospechosas entre el personal de salud.

Asimismo, el observatorio advierte que aunque se observa un decremento tanto en los casos como en las muertes, no hay que relajar las medidas de prevención.

“Las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos o fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan nada más la capacidad de nuestras redes de recoger información de lo que ocurre en los territorios, y no la situación real del país”, señalan

También indicó que por 22 semanas consecutivas el Ministerio de Salud (MINSA) reporta incrementos semanales en el número de casos, pero siguen reportando solo una persona fallecida por semana.

Vacunación

Respecto al proceso de vacunación, el informe observó que el Minsa no garantiza las medidas de prevención necesarias; tampoco se implementó un sistema más ordenado para acudir a los centros de vacunación, lo que generó que algunas personas hicieron filas de hasta 12 horas.

“En los departamentos fuera de Managua no se recibieron dosis suficientes, provocando que personas que tenían horas esperando no recibieron la vacuna; y en esta última semana se vieron centros de vacunación vacíos, lo que es responsabilidad de las autoridades sanitarias al no garantizar todas las condiciones para un adecuado proceso de vacunación y con la suficiente cobertura”, indicaron.