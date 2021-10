Fallece productor de TV Nelson Sequeira por covid-19

"Luchó bastante, 20 días luchó, ya no aguantó", dijo Cynthia Membreño, esposa de Nelson Sequeira, ex colaborador de 100% Noticias, quien murió al sufrir un paro cardiaco, tras contagiarse de covid-19.

Membreño, informó que Sequeira se encontraba hospitalizado en el Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” cuando inesperadamente sufrió un paro cardiaco.

El periodista Sergio Marín Cornavaca dijo a Nicaragua Actual “Ayer yo chateé con Nelson, me dijo que le iban a dar de alta, me dijo que tenía 94 en su saturación de oxígeno y que estaban preparando sus condiciones para hacer el traslado a su casa, de tal manera que, ha sido impactante el hecho de que su esposa me haya confirmado el deceso”

Sequeira fue colaborador de 100%Noticias hasta el 21 de diciembre de 2018 cuando fue allanado y confiscado por el régimen de Daniel Ortega, se dedicaba al mantenimiento técnico de los equipos, así como a apoyar a los periodistas en la realización de transmisiones en vivo.

Tras la confiscación se dedicó a colaborar con las plataformas digitales La Mesa Redonda, del periodista Sergio Marín y con el analista político Jaime Arellano en el programa Jaime Arellano en la Nación.

En redes sociales, algunos periodistas expresaron sus condolencias a la familia de Sequeira.

“Con profundo pesar informamos de la partida del gran colaborador de medios de comunicación, Nelson Sequeira. Luchó contra el Covid-19, pero no resistió los efectos”, indicó Luis Galeano del programa Café con Voz.

El periodista exiliado, Jackson Orozco, escribió “Buen viaje Nelson, vas hacer falta en la nueva Nicaragua,siempre compartimos los mismos ideales de libertad. Gracias por todo el apoyo que nos brindastes en 100%Noticias, fuistes muy servicial, nunca dijistes no puedo. Siempre luchando para sacar con éxito las transmisiones desde la calle para llevar la inmediatez de la noticia a la audiencia del canal. Gordo como te decíamos de cariño, siempre te llevaremos en nuestros corazones”

El equipo de 100%Noticias se comunicó con su esposa para lamentar el deceso, que Dios les dé fuerzas y conceda el descanso eterno a Nelson "un luchador de la libertad y la democracia en Nicaragua".