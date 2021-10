No es primera vez que la cancillería arremete contra diplomáticos por expresar su solidaridad con perseguidos del régimen

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, arremetió en contra del Embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, a quien señalaron de haber abandonado la "cortesía diplomática", de "injerencia" y que pretende "desconocer" la "legitimidad como Estado".

"Exigimos al Señor Sullivan, que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones, disfrazados de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo, y que más bien ha sido, y es, ejemplo de la continua, perversa, detestable injerencia invasora de los Estados Unidos en nuestra Nicaragua, tantas intervenciones abusivas y criminales, que hemos denunciado y seguiremos denunciando" dice la Nota de Cancillería contra el Embajador.

Aparentemente el régimen cargó con insultos contra el Embajador por unas felicitaciones que escribió en su cuenta de twitter al medio de comunicación confiscado, Confidencial, que cumplió 25 años de informar en Nicaragua.

"Felicitamos a Confidencial por sus 25 años defendiendo los valores democráticos de la libertad de prensa y del periodismo independiente" comentó este lunes, Sullivan en su red social.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que la "soberanía, que no se discute, ni se entrega a los “bárbaros fieros”, no puede seguir siendo vulnerada o violentada por los mismos invasores e interventores de siempre".

"Absténgase, Señor Sullivan, de seguir violentando nuestra Concordia Nacional, y renuncie a querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, innoble, abominable y decadente Política yanqui" expresa la nota de cancillería.

Cancillería contra Embajador de México

No es primera vez que el régimen arremete contra diplomáticos por expresar su solidaridad con perseguidos del régimen. El pasado 9 de septiembre el Embajador de México en Managua, Gustavo Cabrera dio retuit a la declaración del escritor Sergio Ramírez Mercado, sobre la acusación y orden de captura en su contra. La cancillería de Nicaragua lo acusó de "injerencista".

"En relación con la carta que me envío el MINREX Nicaragua sobre la información de la red social Twitter a la cual le di retweet, me permito resaltar que no son acciones injerencistas, ni tienen la intención de generar conflicto alguno" aclaró el Embajador mexicano en Managua.