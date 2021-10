Vacunación a menores de edad contra covid-19 iniciará el 25 de octubre, informó Rosario Murillo

A partir del próximo 25 de octubre iniciará la vacunación voluntaria a niños, adolescentes y jóvenes entre 16 a 17 años informó la sancionada vicepresidente Rosario Murillo. Se espera que en las próximas horas arriben a Nicaragua un millón 200 mil dosis cubanas.

“Una buena nueva estamos esperando en cualquier momento llegará el avión que trae el millón 200 mil dosis de las vacunas cubanas Abdala y Soberana, es el primer envío de una serie de envíos que nos permitirá Dios mediante lograr la vacunación voluntaria todos los que quieran llevar a sus niños, a sus muchachos, a los adolescentes todos los padres de familia que quieran llevar que autoricen, que firmen podrán hacerlo a partir del lunes 25 de octubre” dijo Murillo

En su acostumbrada alocución, la vicepresidenta insistió en que la vacunación es “voluntaria” sin “obligatoriedad”. Las fórmulas cubanas Abdala y Soberana 2.0 todavía no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su aplicación contra covid-19.

“No hay obligatoriedad, hay conciencia crecida de responsabilidad y el deseo que tengan los padres de familia de vacunar a sus hijos, estás vacunas estarán llegando en unos pocos minutos ya está ahí la doctora Martha Reyes, compañeros de la embajada de Cuba, es el primer envío que llega hoy y que nos permite iniciar el plan nacional de vacunación en todos los puestos de salud”, informó.

Murillo reiteró que los padres de familia deberán autorizar la vacunación de sus hijos “los padres de adolescentes de 16 a 17 años, no solo los niños, importantísimo que esto sea voluntario, autorizado y certificado por los padres de familia así es que vamos adelante así es que podemos proponernos luchar de manera eficaz porque no se obliga, no se impone sino que más bien se informa”

La vicepresidenta detalló que la inmunización arrancará el próximo lunes 25 de octubre en los centros de salud del país “vamos ahora a la fase de cobertura de vacunación voluntaria de los niños y niñas que los padres quieran llevar a todos los centros de salud a partir del lunes 25”

Se estima inmunizar a unos 2 millones 102 mil 366 niños, niñas y adolescentes, en dependencia de la decisión que tomen los padres de familia.

En su última comparecencia, el dictador Daniel Ortega, pidió a la OMS que aprobara las vacunas fabricadas en Cuba, y posteriormente anunció la adquisición de siete millones de dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 02 en lo que resta de 2021.

Además, la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó la creación del "Fondo para adquisición de vacunas e insumos necesarios contra el covid-19 en apoyo al plan de vacunación". Se trata de una primera partida de 700 millones de córdobas, equivalentes a 19,8 millones de dólares, que serán considerados como "gasto de emergencia", según el Parlamento.