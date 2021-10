Detienen a Michael Healy, presidente del COSEP al salir de la fiscalía

9:35 a.m.

Michael Heally, Presidente del COSEP fue arrestado tras salir del Ministerio Público, conocieron periodistas que estaban en las afueras de la institución. Heally llegó y salió de la fiscalía con patrullas que lo seguían. Desde la noche de este miércoles su casa estaba rodeada de oficiales tras haber sido citado en fiscalía.

Healy llegó al Ministerio Público al salir dijo que le había reprogramado la cita y que no temía ser arrestado como otros opositores quienes al salir de la institución los han detenido "¿no teme ser arrestado? "no, necesariamente no" dijo Healy.

La detención de Healy habría ocurrido por Fetesa de carretera a Masaya. La policía retuvo de forma momentánea a un equipo de canal 10 que daba seguimiento a Healy.

La citatoria del Presidente del COSEP la recibió la noche de este miércoles en su casa de habitación. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP en un comunicado, informó y condenó la detención de su Presidente. Denunciaron que tras la captura, la policía allanó la casa de Healy.

La detención de Healy se da un día después que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, (OEA) se pronunció con 26 votos a favor en demandar al régimen de Daniel Ortega la liberación de los presos políticos, de los precandidatos presidenciales, que se celebren elecciones transparente, observadas y libres. E instan a Nicaragua a cumplir con la Carta Democrática Interamericana.

La representación de Nicaragua solo leyó un documento en la OEA y se retiraron de la discusión, al no poder "defender lo indefendible" opinó la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, quien dijo que Daniel Ortega la tiene "difícil".

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, seis dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

La mayoría han sido procesados por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y no se les han concedido las garantías más básicas del debido proceso.

Los detenidos se enfrentan a acusaciones que pueden acarrearles penas de 15 a 25 años de prisión y que van desde "lavado de dinero" hasta "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

Las investigaciones y detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará extender su mandato por cinco años más.