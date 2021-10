Niño de Estelí urge un trasplante de médula ósea para salvar su vida

Un doble diagnóstico cambió de manera radical la vida del niño Mathías Rocha y la de su familia: Leucemia Linfoblástica Aguda, seguida de un urgente trasplante de médula.

A sus 7 años de edad, Mathías Alejandro Rocha Toruño, originario del municipio de Condega de Estelí, lucha contra la Leucemia Linfoblástica Aguda que dio un giro rotundo a su vida y lo sumerge en largos períodos de incesantes dolores.

Tuvo que pausar sus estudios de primaria para ser internado reiteradas veces en hospitales y someterse a diversos tratamientos médicos. Ahora su vida depende de un trasplante de médula ósea, procedimiento médico que no se practica en Nicaragua.

Pamela Toruño, madre de Mathías, relata que la enfermedad le fue diagnosticada hace 14 meses en el Hospital Infantil La Mascota de Managua. Los médicos le indicaron que el tratamiento estaba dando resultados positivos. Sin embargo, el pasado mes de septiembre el niño sufrió una recaída en la que se vio afectada el 80 por ciento de su médula ósea, y ahora es requerido el trasplante.

“Yo he hecho muchas gestiones. Estoy desesperada y suplico que me ayuden a encontrar una solución”, manifiesta preocupada la madre del niño.

“La enfermedad no espera tanto tiempo, por eso ruego que alguien me guíe sobre lo que tengo que hacer. He intentado de muchas maneras, siento que no puedo, pero no me voy a rendir y no me voy a quedar con este diagnóstico”, asegura determinada.

Lucha, esfuerzo y perseverancia familiar

En medio de esta dificultad, la familia Rocha Toruño ha demostrado su unidad y ganas de luchar por salvar la vida de Mathías.

Doña Ana María Merlo, abuela del niño asegura tener fe en que se logrará alcanzar la meta de llevar al niño a Estados Unidos, donde han hecho gestiones con el hospital St Jude, pero les han informado sobre complicados trámites en los que tienen que intervenir médicos que remitan al pequeño.

“A pesar del dolor y aceptar esta enfermedad, tenemos esperanzas y nos aferramos a Dios, Él y los médicos han sido indispensables en este tiempo”, indica doña Ana María.

Agrega que la parte económica ha sido otro duro golpe, ya que enfrentar los gastos hospitalarios y de tratamiento sobrepasan las posibilidades de la familia “nos sentimos atados, sin poder hacer nada porque somos personas de escasos recursos, en el país no se encuentra el tratamiento para mi niño y la alternativo que nos ha dado el hospital es que hagamos las gestiones con centros extranjeros”, cuenta.

El niño no pierde la alegría que le caracteriza, según describe su abuelita, quien pasa momentos muy duros junto a él, cuidándolo en el hospital. “Dice que cuando sea grande quiere ser un médico para atender a los niños con cáncer, que va a dar testimonio de todo esto que él está pasando”, relata.

El cáncer más frecuente en los niños

La leucemia es el cáncer más frecuente en la población infantil a nivel global, así lo registra la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Nicaragua, la incidencia de la leucemia es de 4 a 8 casos por cada 100 mil habitantes, según señala la doctora Carmen Corrales, hematóloga de la ciudad de Estelí.

La especialista también indica que de acuerdo a estudios realizados por el Hospital La Mascota, que es el centro de referencia nacional sobre los casos de cáncer en la niñez nicaragüense, la mayoría de afectados por leucemia se registran en Managua y en la zona norte del país, siendo la de tipo linfoblástica la más frecuente.

“Debilidad o cansancio, palidez, mareos, fiebre, dolor de cabeza, sangrados de nariz y encías, moretones, dolor en los huesos, aumento del tamaño del abdomen por crecimiento del hígado o del bazo, pérdida de peso y del apetito, aumento de tamaño de los ganglios o adenopatías, tos o dificultad para respirar”, son los principales síntomas de este padecimiento, dice Corrales.

Estelí se une por Mathías

Ante la situación que enfrenta Mathías y su familia se emprendió una intensa jornada de recaudación en los municipios de Condega, Palacagüina (Madriz), Estelí a través de redes sociales y medios de comunicación, esperando la solidaridad de la gente.

En la primera actividad realizada en Condega, se recaudaron más de 6 mil dólares y la colecta continúa, teniendo programadas solicitudes de apoyo en alcancías, conciertos y bazares para lograr la meta que es de aproximadamente 180 mil dólares.

Esta familia se encuentra profundamente agradecida por el apoyo, amor y solidaridad que han recibido y los alienta a seguir luchando juntos. Quienes deseen donar pueden contactar a la madre del niño a través del número: +505 8725 0861. También están disponibles las cuentas bancarias: BAC Córdobas No. 366-879-302 y Banpro Dólares No. 100-2061-0040-317, ambas a nombre de Pamela Toruño.

