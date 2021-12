Monseñor Mata: no me parece oportuno que la iglesia católica participe en futuro diálogo

A monseñor Juan Abelardo Mata, obispo emérito y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), no le parece “prudente, ni oportuno” que la iglesia católica sea mediadora en un posible diálogo nacional entre la dictadura de Ortega y sectores empresariales y civiles, que se podría instaurar el próximo año, a como se rumora.

A juicio del jerarca católico, “no sería beneficioso para la salud del país” que la iglesia católica participe, puesto que es una de las instituciones más sólidas en Nicaragua y merece respeto, lo que el dictador Daniel Ortega no otorgó en las primeras negociaciones en los años 2018 y 2019.

Los acuerdos firmados por el mismo tirano en esos años no fueron cumplidos. Monseñor Mata que “las fuerzas vivas no están vivas”, refiriéndose a que Ortega no negociaría con quien realmente debería, que es la oposición que representa al pueblo nicaragüense.

“Lo que hay son un grupo adlátere del gobierno que son la comparsa para lavarle la cara”, expresó el exobispo de la Diócesis de Estelí.

Agregó que por otra parte, si la iglesia aceptara, “debe ponerse en un plan humanitario exigiendo en primer lugar respeto a los derechos humanos desde la perspectiva del evangelio y cosas muy concretas como la liberación de los presos políticos”, los cuales “no son una moneda de cambio”, aseguró.

Puntualizó que liberar a los reos sería un fundamento indispensable para iniciar el diálogo, y “estoy seguro que si la iglesia se pone en ese plan van a tacharla nuevamente de propiciar un golpe de Estado”, dijo monseñor Mata.

“Aquí no es posible ningún diálogo, y todo esfuerzo de diálogo sería lavarle la cara a quien indignamente está al frente del poder”, concluyó el prelado.