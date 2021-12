Familiares de Presos políticos demandan visitarlos, llevan más de un mes incomunicados

9:17 a.m.

Los Familiares de los presos políticos en Nicaragua recuerdan que todos están retenidos injustamente y que están siendo acusados de delitos que no han cometido.

Familiares de los más de 160 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene detenidos en los diferentes sistemas penitenciarios del país, y en las celdas de Auxilio Judicial conocido con el Chipote, demandan que se les permita ver a sus familiares. En el caso de los presos del Chipote, llevan alrededor de un mes en los que se encuentran totalmente incomunicados. Además denuncian que los derechos humanos fundamentales de sus detenidos continúan siendo violentados.

“En esta etapa navideña las familias nicaragüenses nos unimos para compartir con nuestros seres queridos los familiares de los presos políticos seguimos bajo la tortura de saberlo es injustamente apresado sufrimos su ausencia, el daño que se les hace y en algunos casos la incertidumbre no saber cómo se encuentran, una vez más hacemos una denuncia ante el pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que los derechos humanos y fundamentales de nuestros familiares continúan siendo violentados tanto para los que tienen más de 3 años en los sistemas penitenciarios como para quienes están en las celdas de máxima seguridad del chipote y de estaciones policiales” denuncian los familiares de presos políticos.

De igual manera recuerdan que todos están retenidos injustamente y que están siendo acusados de delitos que no han cometido.

“El ejercicio de sus derechos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de asociación, está haciendo criminalizado pretendiendo aplicarseles tipos penales no configurados por los hechos, cómo agregado no se ha respetado el debido proceso se les tiene sostenidos a total indefensión, particular preocupación tenemos por aquellos con más de un mes de estar incomunicados y por todos aquellos que presentan condiciones graves de salud producto al encierro prolongado y de todas las personas de la tercera edad” destacaron en un comunicado.

Asimismo, recuerdan que legalmente ninguno de ellos debería de estar sufriendo de encarcelamiento, por lo contrario, deberían de estar conforme a derecho en libertad absoluta.

“La libertad inmediata, irrestricta e incondicional de nuestros presos políticos es la mínima expresión de respeto a los derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales y de voluntad para aminorar la crisis en que está sumido el país”.

Dictador Daniel Ortega no liberara a los presos políticos

Este martes 14 de diciembre el dictador Daniel Ortega advirtió a Estados Unidos y al Parlamento Europeo durante su discurso en la “XX Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América” realizada en Cuba que mantendrá en las cárceles a los presos y presas políticas.

Ortega manifestó que en “Nicaragua existe un sistema judicial, existen leyes y no podemos ahora qué porque los yanquis lo dicen, que, porque los europeos lo dicen”, dejar libres a los opositores a quien el dictador y su esposa Rosario Murillo llaman “terroristas”.