Chino Enoc advierte que "combatientes históricos" no le caen a Rosario Murillo por "respeto a Daniel"

Marlon Sáenz dijo que Murillo es vicepresidenta del país y que en ningún momento ha sido elegida para optar a cargos dentro del FSLN.

El militante sandinista Marlon Sáenz, mejor conocido como el “Chino Enoc”, en un reciente video publicado en sus redes sociales dijo que los combatientes históricos “no le caen a Rosario Murillo” por “respeto” a Daniel Ortega.

El Chino Enoc lamentó que, dentro de las filas del Frente Sandinista, haya militantes que desean que el dictador Daniel Ortega desaparezca físicamente para que Rosario Murillo pierda su poderío.

“Yo no quiero que le pierdan el respeto a Daniel Ortega, pero el otro problema es que hay compañeros que no hayan la hora que Daniel Ortega se muera. Rosario no quiere que se muera Daniel porque sin Daniel la Rosario no es nadie”, advirtió Marlon Sáenz.

“Pero hay compañeros que quieren que muera Daniel, militantes históricos porque sin Daniel, la Rosario no nos para, la Rosario Murillo está ahí y no le hemos caído encima por el respeto que le tenemos a Daniel y esa es una verdad”, señaló el paramilitar.

Murillo controla el partido FSLN

El fanático Orteguista también criticó la forma en que la vicedictadora baja las orientaciones a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSL.N).

“La circular que te manda la Chayo, la Rosario y que cumplas y si no la cumples o divisionista sos golpista y la firma Rosario las orientaciones que mandan los secretarios políticos a nivel departamental y municipal y la Rosario no tiene ningún cargo en el partido”, dijo el Chino Enoc, durante un video difundido en su perfil de Facebook, al momento que mantiene como fondo la canción “La tumba del guerrillero”, compuesta por Carlos Mejía Godoy, quien se encuentra exiliado por las amenazas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Rosario es vicepresidenta (del país) porque la han impuesto, pero en el partido no se ha electo para ningún cargo, pero es la que manda en el partido y su gran ejecutores Fidel Moreno”, añadió.

“Si criticas te corren”

“Enoc”, quien también fungió como paramilitar en la represión de abril de 2018 contra los manifestantes azul y blanco, lamentó la falta de democracia que se vive dentro de las filas del FSLN y sobre todo, arremetió contra los despidos de las personas que han criticado la manera de gobernar del régimen.

“Si se hace una propuesta inmediatamente te mandan a la v…si haces una crítica. Te corren si haces una crítica o si haces una propuesta porque la única diosa y sabia es la que manda a decir la compañera y como medio heroica Rosario Murillo”, expresó el fanático Orteguista, quen recomendó al dictador ejercer su papel de secretario general de FSLN.

“Las orientaciones, por lo menos que me la mandé Daniel porque a ese sí lo elegimos como secretario general y es ahí donde le digo amarrese los pantalones comandante porque le van a perder el respeto. Ya comenzó la gente a perder el respeto que no han visto militantes en las redes diciendo “la Rosario hace todo eso porque Daniel Ortega se lo permite, son cómplices”, yo no quiero que eso sea así”, despotricó el polémico militante.