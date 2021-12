Cuatro mineros quedan soterrados en Chontales

Preliminarmente se conoció que cuatro mineros quedaron soterrados en el sector del cerro El Gallo, finca de Payo Laguna en el municipio de la Libertad, Chontales.

La periodista María Auxiliadora Aragón reportó que preliminarmente se habla de la muerte de un minero, mientras las autoridades locales se movilizan al lugar de la emergencia.

Al lugar acudieron Bomberos, Ministerio de Salud, la sancionada policía sandinista para atender la emergencia y lograr sacar con vidas a los güiriseros.

Antecedentes

El pasado 18 de diciembre se registró un nuevo derrumbe en una mina artesanal que dejó de 8 a 16 personas bajo tierra, en donde se han reportado al menos 19 mineros fallecidos o desaparecidos en circunstancias similares en poco más de un mes.

El accidente ocurrió en la madrugada en la mina Las Brisas, ubicada en el municipio de Rancho Grande, que se encuentra a 213 kilómetros al norte de Managua.

"Entre 8 y 16 personas quedaron adentro. Ojalá no estén muertas, pero creemos que murieron porque los chavalos que lograron salir vieron cuando a la pobre gente les cayó la tierra", dijo a Efe el campesino Freddy Martínez, quien se encontraba cerca del lugar cuando la mina colapsó.

Según Martínez, los güiriseros (mineros artesanales) que quedaron sepultados se encontraban en el fondo de la mina cuando ocurrió el derrumbe, es decir, a unos 100 metros en el interior de un cerro.

Los campesinos se mostraron indignados con las autoridades locales, según Martínez, ya que supuestamente se negaron a brindar apoyo para rescatar a los güiriseros, y posteriormente la Policía se tomó el lugar e impidió realizar imágenes.

"La alcaldesa de Rancho Grande, María Isabel González, dijo que no había que alarmar a la gente, y los policías a mí no me querían dejar tomar video, de suerte me corrí y no me quitaron el teléfono", explicó Martínez, que compartió imágenes en las redes sociales.

El oro es uno de los tres principales productos de exportación de Nicaragua, junto al café y la carne de bovino.

Los “güiriseros” son aquellos mineros que no logran obtener una plaza en las grandes empresas extractoras, y se dedican a explotar yacimientos abandonados.