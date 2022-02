En su programa Sin Fronteras, el periodista sandinista William Grigsby, reveló que la decisión de cancelar universidades privadas obedece a que supuestamente eran “fachadas” de la intromisión estadounidense y europea.

El catedrático y experto en educación, Ernesto Medina, expresó que las universidades confiscadas por la dictadura de Daniel Ortega no pueden ser consideradas “universidades” debido a que se convertirán en “cuarteles” donde los estudiantes serán “domesticados”.

Según Medina, una Alma Mater intervenida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) que ha sido la antítesis del pensamiento libre y de la autonomía, no es una “universidad”.

“Estas instituciones van hacer la mueca que están formando profesionales, pero lo único que quieren es domesticarlos y soportarlos mientras estén callados, mientras no digan nada, no piensen, no critiquen y eso es la muerte, están terminando con las universidades en Nicaragua”, dijo Medina en el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

El catedrático señaló que en los nuevos cuarteles no habrá espacios para debatir y estimular el pensamiento crítico.

“Es un poco menos que cuarteles para entrar hay una seguridad horrible por todos lados, hay controles, están pendientes de lo que uno dice, hace y con quién anda, son cuarteles donde existe un estricto control no hay espacios de libertad donde uno puede debatir libremente cualquier tipo de idea y cualquiera puede contestarle responderles, no es un lugar donde se estimula el pensamiento crítico, el pensamiento liberal, la búsqueda de soluciones a problemas complejos”, manifestó

Al mismo tiempo, el experto en educación explicó que estas decisiones arbitrarias tendrán sus efectos en unos quince años cuando Nicaragua demande profesionales capaces de enfrentar los retos de un mundo más desarrollado.

“Aquí no está afectando instituciones y a los miembros de la comunidad universitaria sino que se está atentando contra el futuro del país, el problema con este tipo de decisiones es que tienen un impacto de mediano y largo plazo y lo que está ocurriendo hoy Nicaragua lo estará resintiendo dentro de unos 10 a 15 años cuando Nicaragua esté demandando los profesionales capaces de enfrentar los retos que el país va a tener cuando el mundo sea mucho más complicado (...) va a necesitar de recursos muy bien preparados con una mentalidad abierta para poder reaccionar ante los cambios”, indicó

Intromisión yankee y europea

En su programa Sin Fronteras, el periodista sandinista William Grigsby, reveló que la decisión de cancelar universidades privadas obedece a que supuestamente eran “fachadas” de la intromisión estadounidense y europea.

“La cancelación de la personería jurídica de un puñado de organismos no gubernamentales que en la práctica eran fachada de la intromisión europea y norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua, hay que entender este tipo de decisiones en la lógica de la defensa del poder del pueblo de Nicaragua”, reveló

El sandinista aseguró que la defensa del “poder” y la “revolución” obligó a cancelar la operación de los centros de estudios superiores privados.

“Este tipo de decisiones no son caprichosas, no son excesivas, son justas incluso son correctas en la lógica, los yankee no dejan de trabajar para derrocar a la revolución para derrocar al pueblo de Nicaragua, entonces nosotros dejamos de trabajar en esa dirección, (...) esto no es una novedad para Nicaragua, este es el estilo del imperialismo norteamericano desde hace muchas décadas incluso para reclutar a sus propios agentes”, dijo Grigsby.

A través del Ministerio de Gobernación, Daniel Ortega ordenó el cierre de otras siete universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado se elevó a 14.

El Ministerio de Gobernación canceló los registros de las siete universidades, cuatro originarias de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá, que estaban registradas como organismos sin fines de lucro, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.