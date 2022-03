Sueños truncados de Britney Olivas, pena máxima para femicida sería de seis años

Esta es la historia de la adolescente Britney Olivas, asesinada de 30 puñaladas por su novio en sexta semana de embarazo y que se suma a las víctimas de femicidio en Nicaragua.

Alicia Herrera recuerda el día que Britney Olivas la interrumpió mientras miraba por la televisión el pleito de pandillas en uno de los barrios más peligrosos de Managua. “Lucía Pineda Ubau salía reportando conflictos y ella me decía que valiente esa mujer, quiero ser como ella”.

Lucía Pineda inició su carrera periodística en 1994 y la única pausa profesional la hizo en 2018 cuando el régimen de Daniel Ortega la encarceló seis meses tras denunciar la crisis sociopolítica de Nicaragua a través del canal 100%Noticias. En 2019, fue homenajeada por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas con el premio Coraje en Periodismo.

“Mi hija era su admiradora y creció viéndola porque cuando ella era niña había mucho machismo en las noticias y eran muy pocas las mujeres haciendo periodismo”.

Esta madre recuerda que los primeros encuentros de su hija con la profesión los tuvo a través de aquel viejo televisor que la familia veía cada día en la sala de la vivienda jinotegana.

A Britney le brillaban los ojos cuando veía mujeres como María Celeste y Mirka De llanos presentando noticias. Ella quería convertirse en una periodista destacada.

“Ellas inspiraron a mi hija para estudiar comunicación porque se veían muy pocas mujeres reporteras cuando ella era niña”.

Herrera quien era madre soltera siempre apoyó los sueños de su hija y a los seis años la inscribió en un programa radial para hablar de la niñez. “Mi tía Ada Luz cuidaba a mi hija mientras yo iba a lavar y a planchar para poder mantenerla, pero siempre conté con el apoyo de mi mamá, Isidra Centeno”.

Alicia se convirtió en madre a los 16 años y dice que el padre de Britney, Danfer Antonio Olivas, evadió su responsabilidad, sin embargo, la niña creció rodeada del cariño de los abuelos maternos y tíos. “Como madre soltera me era difícil la manutención de una bebé y no quise volver a tener hijos”.

Aunque esta esforzada madre estudió derecho, no concluyó la carrera y tampoco pudo pagar el curso de titulación. “Conocí a alguien que me ofreció empleo y trabajaba de secretaria en un despacho jurídico”.

Britney fue el nombre que la hermana de Alicia eligió para su sobrina porque era fans de la cantante estadounidense Britney Spears. Xobelsis era el segundo nombre de esta adolescente. En 17 años de vida, su madre jamás supo el significado.

No obstante, Herrera resalta estar muy orgullosa de Britney y dice que se ha refugiado en la fe para soportar el dolor de haber perdido de la manera más violenta a su única hija el pasado 10 de marzo.

Femicida de Britney Olivas le robó ahorros y celular

“Al siguiente que yo no la encontré, fui a la casa del novio y me dijo que no la había visto, incluso me mostró mensajes de que solo lo había dejado en visto”. Entre estos: “¿Dónde estás? y Llámame por favor”.

Asimismo, recordó que este adolescente de 17 años identificado con las iniciales J.P.OA. le afirmó que Britney le envió un mensaje a una amiga de nombre Crisbel y ella se lo creyó. “A la hora que enviaron ese mensaje la niña ya estaba muerta y él tenía su celular haciéndose pasar por ella”.

Añade que se regresó a su casa, pero no estaba del todo convencida con la explicación del adolescente. “Nosotros pegamos carteles y publicamos la desaparición de Britney, pero nos llamó la atención que él no reaccionaba ni comentaba. En sus estados no ponía absolutamente nada de ella”.

Alicia sostiene que el novio de su hija le sustrajo el móvil para despistar la búsqueda porque continuó enviando mensajes fingiendo que era Britney. “Yo pregunté a la Policía si habían recuperado el celular y me dijeron que está en peritaje porque se lo encontraron a él”.

De igual manera, Alicia Herrera se pregunta dónde está el dinero que su hija ahorró por dos meses. “La niña ahorraba su salario y lo tenía en una carterita y no lo encontraron”.

Doble asesinato

Para Alicia hay muchas preguntas en torno al femicidio de Britney pese a que en manos de las autoridades se encuentra el responsable de la muerte de su hija.

“Es un crimen de odio y estamos pidiendo la pena máxima porque no solo la asesinó a ella, también al bebé y nadie está hablando que es un doble asesinato”, lamentó.

Hasta el 8 de marzo, el observatorio de medios Católicas por el Derecho a Decidir documentaba ocho femicidios en Nicaragua, cuarenta y ocho horas más tarde se conoció el asesinato de Marly Martínez Fenly de 21 años en la Costa Caribe Norte y en Jinotega el de Britney Olivas Herrera.

Para el abogado José Antonio López el sospechoso del asesinato de Britney cometió doble delito. “El nuevo Código de Familia habla desde que el feto está concebido, aunque es un incapaz, el Estado cuida y protege los medios de reproducción humana, en este caso a la mujer”, sin embargo señala que este caso “es complicado”.

Según Alicia Herrera ella dirigió a la Policía a casa del acusado brindándole nombre y dirección, gracias a que Britney tenía buena comunicación con ella y le había proporcionado esta información con anterioridad.

“Sospeché de él porque ella no estaba donde sus amigas. Él pensó que cometería el crimen perfecto porque le desfiguró el rostro a mi hija para evitar que alguien la reconociera. Dañó su cédula para que no la identificaran y se iba a ir del país para que nosotros pensáramos que mi hija había huido con él”.

En medio del dolor esta madre asegura que ha habido hermetismo en el caso y la mayoría de información ella la ha obtenido gracias a los medios de comunicación que se encargaron de divulgar la acusación presentada por el Ministerio Público.

De igual manera, Alicia rechaza que la familia del adolescente acusado se haya acercado a su familia para hacer algún tipo de mediación. “Lo único que sabemos es que la mamá trabaja en el Ministerio de Educación como profesora y el padre en Save the Children, nada más”.

Sospechoso intentó huir

De acuerdo con la Fiscalía el menor asesinó a Britney de 30 estacadas que asestó en distintas partes de su cuerpo el 10 de marzo en la carretera Estelí-La Concordia. El cuerpo de la víctima fue encontrado dos días más tarde en un basurero clandestino del sector conocido como La Llorona.

La acusación del Ministerio Público afirma que la discusión de la pareja se inició porque el sospechoso insistió con la interrupción del embarazo “de seis semanas de gestación” y ante la negativa de Britney la mató.

La jueza María Elsa Laguna, juez del Juzgado de Distrito Especializado de Adolescencia decretó este 14 de marzo la medida cautelar de privación de libertad contra el adolescente sospechoso ya que la Policía conoció que el implicado pretendía abandonar el país.

Al mismo tiempo, la judicial remitió al adolescente al Sistema Penitenciario Regional tras dar cinco días a la Fiscalía para fijar fecha de audiencia inicial.

Vacíos en la justicia

Para el abogado Manuel Nicaragua, el acusado de terminar con la vida de Britney es menor de edad y no puede ser juzgado como un adulto porque se toma en cuenta su edad al momento de cometer el ilícito.

“Si es menor de 18 años se le aplica el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), Ley 287, en el caso de adolescente la pena máxima es de seis años, independientemente de cuál sea el delito, sea violación o asesinato o lo que sea y solo en estos casos cabe las medidas preventivas”.

El experto explica que el CNA fue aprobada en 1998, pero hasta 2008 se empezó a aplicar a plenitud para proteger a los menores de edad, aunque estos sean infractores de la ley.

“Su carácter es estrictamente reeducativo, no se pretende sancionar como a los adultos de una manera coercitiva para obligarlos a cambiar de actitud ya que el menor aún no tiene establecido su carácter”.

En este sentido, Nicaragua aclara que las víctimas no están desprotegidas porque todo el que comete un ilícito sea o no menor de edad debe ser sancionado, pero al ser adolescente no puede aplicarse de manera drástica porque se estaría violentando el derecho de este menor infractor.

Sin embargo, el experto en derecho sostiene que este caso podría causar un efecto social porque la naturaleza de las normas está en constante cambios. “Así como hubo delitos que propiciaron reformas del Código Penal para crear la Ley 779 es posible que este tipo de acción pueda dar lugar a la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia”.

En este punto, Nicaragua añade que hay un mensaje de reflexión para que los diputados del poder legislativo porque a futuro podrían presentar una reforma y señala que existen distintas medidas de penas, pero ninguna excede a los seis años.

“Los menores 12 años son inimputables y en caso de menores de 15 años se pueden establecer medidas de seguridad. Para los mayores de 15 años se pueden implementar penas privativas de libertad”.

Mientras tanto, Alicia Herrera exige cadena perpetua para el agresor de su hija. “Como familia seguimos demandando que a ese hombre se le aplique la pena máxima”.

El abogado Manuel Nicaragua dice que, aunque esta medida podría ser cuestionada por muchos organismos defensores de la niñez lo realmente cierto es que cuando hay voluntad política, todo es posible.

Les recordó el caso Rechel Rostrán

En 2017, Rechel Rostrán de 14 años desapareció y seis meses más tarde su cuerpo fue encontrado enterrado en una vivienda de Managua. El dictamen de medicina forense determinó que murió por golpes en la cara y cabeza.

Pero, para la familia de la víctima siempre existirán dudas ya que de los cuatro implicados en el crimen solo Walter Darbelles fue sentenciado a 30 años de prisión, mientras que la única mujer y supuesta cómplice de 20 años se convirtió en testigo y aseguran pasó como menor de edad. Guillermo Cuarezma y Mikel Antonio siguen prófugos.

Mientras tanto Alicia Herrera ya empezó su largo camino en busca de justicia y está dispuesta a luchar para que la muerte de su única hija no sea en vano y si de algo sirve tanto sufrimiento dice que volcará sus esfuerzos para que los menores que infringen la ley sean procesados como adultos.