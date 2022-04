Régimen en Nicaragua niega ingreso a médico cubano Alexander Jesús Figueredo

El régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a Nicaragua al médico cubano Alexander Jesús Figueredo, quien es conocido por su posición contraria a la dictadura castrista en La Habana, Cuba.

El Gremio Médico Cubano Libre informó en redes sociales que a Figueredo le impidieron tomar su vuelo pautado para este domingo 17 de abril con destino a Nicaragua, país aliado del régimen castrista.

“Le acaban de negar al Dr. Figueredo Izaguirre la entrada a Nicaragua y no pudo volar hoy. Otra jugada maquiavélica de la dictadura. Lo liberan o le comunican que ya no es regulado, dejan que saque su pasaporte, que compre su boleto de avión y en su camino desde su provincia a La Habana le avisan que no puede viajar”, señala el reporte del Gremio Médico Cubano Libre.

La organización pidió buscar alternativas que ayuden al médico, considerando que a partir de ahora no le quedan otras opciones más que la prisión.

“Esta no es la primera vez que la "hermana" dictadura de Nicaragua en complicidad con La Habana niega el paso a opositores cubanos. Lo hicieron con Héctor Luis Valdés Cocho, Esteban Rodriguez, Oscar Casanella. El contubernio político, la lista que el gobierno de La Habana entregó a Managua es al parecer larga o no ?”, indican

El gremio médico también resaltó que en noviembre del 2021 el régimen castrista inhabilitó su título de médico por el simple hecho de denunciar la dura realidad que se vive con el mal manejo de la pandemia del Covid-19.

El doctor Alexander Pupo, también opositor al régimen, denunció que Figueredo estaba sin opciones laborales en Cuba. "Luego de varias veces en que se le canceló el vuelo, logró concretar una fecha de viaje en específica. Contra él se libró una batalla psicológica en este sentido porque a veces le cancelaban un vuelo de hoy para mañana. Le había dicho que estuviera preparado".

"No nos cogió de sorpresa que Nicaragua le negara la entrada. No sabíamos que esto era lo que iban a hacer específicamente, pero sí esperaba que en el aeropuerto lo entrevistaran o lo trataran de alguna manera de amenazarlo para que no volviera a Cuba o trataran de sugestionarlo porque no es la primera vez que ocurre (...) Es la figura más visible que tiene Bayamo, Granma", señaló.