Monseñor Báez: “abril es un recuerdo doloroso no debemos banalizar”

Monseñor Silvio Báez tras finalizar su homilía de este domingo de resurrección se dirigió a la comunidad nicaragüense a quienes les manifestó que abril es un paradigma para construir la patria. Aseguró que estos cuatro años han sido como los dolores de parto, pero a la vez da esperanzas en Nicaragua para una nueva sociedad.

“18 de abril y el martes 19 de abril dos fechas inolvidables, imborrables en la mente y el corazón de los nicaragüenses y en la historia de nuestra patria (...) son en primer lugar un recuerdo doloroso, pero también son una esperanza fecunda, son un recuerdo doloroso porque muchos de nuestros compatriotas fueron asesinados por la represión de la dictadura, (...) es un dolor que no hay que olvidar y es un dolor que no hay que olvidar porque es como un dolor de parto. Nicaragua está dando a luz una nueva sociedad” dijo el obispo.

De igual manera Báez agregó que las personas que dieron su vida durante la rebelión pacífica no estaban jugando, sino que estaban soñando con algo grande para todo el país, por lo que no dudaron en exponerse a tal grado de perder la vida.

“Es un recuerdo doloroso que no debemos olvidar y no debemos banalizar, porque quiénes dieron la vida en abril hace cuatro años, no estaban jugando, ni estaban haciendo juegos politiqueros sucios, estaban soñando en algo grande para toda Nicaragua y no dudaron en exponerse hasta perder la vida” agregó Monseñor.

Las palabras de Monseñor Báez, fueron bien emotivas, la Iglesia Santa Agatha, está llena sobre todo de nicaragüenses, muchos en el exilio. Báez mantiene su mensaje de oración y súplica por la liberación de presos políticos.

“. Quienes están todavía en la cárcel sufriendo las consecuencias, no están jugando, se han expuesto y por eso están ahí, los heridos, los desaparecidos, muchos de ellos nunca sabremos el nombre y quiénes estamos en el exilio, también muchos de nosotros también a consecuencia estallido ciudadano, rebelión pacífica que fue doloroso. Ese dolor no hay que banalizarlo porque es muy serio, nadie ha jugado” dijo monseñor Báez.

Abril es un paradigma

Monseñor Silvio Báez aseguró que abril es el paradigma con el cual se puede reconstruir la patria porque lo que se dio en abril del 2018 es lo que se tendría que dar todos los días en Nicaragua, ya que fue un movimiento autoconvocado, sin diferencias políticas y pacífico.

“El pueblo demostró que puede ser protagonista de la historia y no necesita de líderes que lo lleven adelante”.

Indicó como segundo elemento de las movilizaciones en abril del 2018, el hecho de ser “un movimiento en donde no hubo diferencias de colores políticos, ni de ideología. Por primera vez en la historia estábamos todos los nicaragüenses unidos y nadie pedía credenciales para unirse en aquella rebelión dolorosa pero justa contra un poder opresor, estuvimos unidos todo bajo el azul y blanco. Este es un paradigma que no podemos olvidar, nunca habíamos estado unidos”

Y la tercera característica del por qué abril es un paradigma, es que se convirtió en “ la opción por la vía pacífica que todavía conservamos y debemos conservar. No creemos en las armas, no creemos en la fuerza de la violencia. Nada violento es eterno, tenemos que seguir creyendo en la fuerza de la organización, en la fuerza de la paz, en la fuerza del diálogo y de la palabra,. Abril es paradigma para reconstruir la historia de Nicaragua y no lo podemos olvidar”.