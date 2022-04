Marcos Carmona confirma exilio forzado, CPDH cerrada y sin personal

El secretario ejecutivo de la cancelada Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, confirmó a 100% Noticias que salió de Nicaragua, llegó a San José Costa Rica.

El exilio del Dr. Carmona se da luego que el régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica a la CPDH para evitar que documenten los abusos de autoridad en el país.

“Salí de Nicaragua a las 11:00 p.m rumbo a San José en este momento. A usted es la primera que le confirmo mi salida. Abrazos y con el cariño y aprecio de siempre”, informó Carmona este viernes a 100% Noticias.

El pasado 19 de abril, la Asamblea Nacional ilegalizó a otras 25 ONG nicaragüenses, entre ellas la CPDH, porque supuestamente incumplieron con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como "agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior".

Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.

Sin embargo, Carmona recordó que la organización ya había intentado entregar dichos documentos al Ministerio de Gobernación y que se negaron a recibirlos. La CPDH tenía 45 años de haber sido fundada.

Sobre Carmona

En agosto del 2021, el régimen Ortega Murillo le quitó el pasaporte de viaje a Marcos, cuando intentó viajar a Estados Unidos, en ese momento le notificaron que tenía “restricciones migratorias”.

“Hoy me presenté a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y, cuando me encontraba haciendo fila, se me acercó un agente de Migración y me requirió el pasaporte, pensé que era un chequeo rutinario, pero en ese momento me dijo que lo acompañe a las oficinas migratorias. Me movilicé y ahí, en una forma prepotente, el funcionario de Migración me dijo que no iba a salir del país, porque tenía retención migratoria”, denunció Carmona, en ese momento.

Las organizaciones y defensores de DDHH en Nicaragua han sido perseguidos y encarcelados en el país, por eso, algunos han optado por irse al exilio como una medida para proteger su integridad física.

Actualmente hay dos defensoras presas, María Oviedo de la CPDH y Eveling Pinto, de 63 años, condenadas por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.