Consejo Permanente de OEA rechaza confiscación de edificio en Nicaragua, que era alquilado

Los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazaron la ocupación policial de la oficina del organismo en Managua por orden del régimen de Daniel Ortega. Algunas delegaciones llamaron a no hacer caso omiso a las acciones y considerar otras respuestas más concretas por la violación de las normas y acuerdos internacionales.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro llamó a los Estados a sentar un precedente para que este tipo de ocupaciones no se repitan en América Latina.

“No hay respeto a las normas, no se respeta el derecho internacional (...) tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades, es necesario actuar (...) por los caprichos que hoy transitoriamente ejercen el poder en Nicaragua”, expresó

Almagró instó al Consejo Permanente a no dudar “estas violaciones a los derechos y obligaciones no son comunes (...) la secretaría general dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde, es un antecedente peligroso para el Sistema Interamericano, es un antecedente peligroso para Latinoamérica, es una afrenta para todos y la inviolabilidad de las embajadas (...) esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable y más lamentable las actitudes del régimen contra su propio pueblo”

En este sentido, Bradley A. Freden, Representante Interino de los Estados Unidos, pidió considerar otras respuestas más concretas por la ocupación de las oficinas de la OEA.

“La invasión de la sede de la OEA en Nicaragua por la policía viola normas básicas (...) esto es una afrenta a la OEA como institución y a cada uno de nuestros gobiernos, no podemos hacer caso omiso de estos actos tenemos que condenar esta acción con los términos más fuertes, más enfáticos y considerar también otras respuestas más concretas”

En su intervención, EEUU recordó que los acuerdos firmados en 2019 entre la oposición nicaragüense y el régimen no fueron respetados, pese a que el organismo era garante de los mismos “estos compromisos han sido abandonados ampliamente por el régimen, la mayoría de los negociadores de la oposición están encarcelados y sometidos a juicios secretos por delitos que no han cometido y sin una buena defensa (...) refleja el rechazo del régimen de los compromisos asumidos por nuestra organización, Ortega hace caso omiso de las recomendaciones de este Consejo y desafía sus compromisos internacionales y derechos humanos al pueblo nicaragüense (...) no debemos vacilar y aplicar medidas contundentes”

También Ronald Michael Sanders, embajador de Antigua y Barbuda señaló que el régimen violó el Convenio de Viena “Nicaragua ha roto sus relaciones con todos los estados miembros de la OEA (...) el Consejo Permanente actúen para proteger la normalidad tan importante para todos nosotros debemos enviar un mensaje claro a Nicaragua y a cualquier otro gobierno que no toleraremos ninguna acción que debilite esta herramienta sagrada”

Washington Abdala Embajador Permanente de Uruguay apuntó que en Nicaragua se vive una “barbarie” “Los informes de la CIDH y GIEI fueron firmes, concluyentes y asertivos en lo que ahí se está viviendo en Nicaragua es la barbarie, es la barbarie y esto que nos pasó como organización hace pocas horas es un indicador más de esa barbaridad en la que se está (...) No soy optimista estoy más bien preocupado”

Alejandro Ordóñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia, dijo que las acciones del régimen no sorprenden a la comunidad internacional porque Ortega Murillo se empeña en darse a conocer al mundo.

“Las acciones de la autocracia que actualmente se aferra al poder en Nicaragua tristemente es algo que no extraña a la comunidad internacional pues no cabe esperar algo diferente de la dictadura que encarcela oponentes, promulga leyes draconianas, coopta los poderes públicos es lamentable las acciones con las que el binomio Ortega-Murillo se empeña en darse a conocer ante el mundo, rechazamos de la manera más enfática la violación deliberada por parte de la dictadura de Nicaragua”, expresó Ordóñez.

En el caso de México, Bolivia y Argentina, las delegaciones exhortaron al cumplimiento pleno del derecho internacional con el orden de actuación en todos los casos sin excepción.

“Observamos con preocupación la posible tendencia a interpretar aleatoriamente los principios fundamentales del derecho internacional lo que erosiona el sistema interamericano. México considera esencial que se actúe siempre con base en el derecho internacional y se cumpla con las convenciones y normas internacionales que son base del alto nivel. En este sentido, reiteramos la importancia de actuar siempre en apego a las normas del derecho internacional”, dijo Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México.