Nacen trillizas en Matagalpa, padres piden ayuda para alimentar ahora a sus 7 hijas

El quinto parto de un matrimonio en la comunidad Buena Vista, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, sorprendió grandemente a la familia pues los padres no esperaban que fueran trillizas y con ellas llegar a sumar 7 hijas, reportó Noticias de Bluefields en su sitio web.

De acuerdo con el medio ellos consideran “una bendición de Dios” el nacimiento de las tres niñas, sin embargo, se encuentran preocupados porque aseguran que son de escasos recursos económicos y temen no garantizar todas las necesidades que sus hijas demandan.

Lea Más: Abuso sexual en menores es una problemática que se va normalizando en Nicaragua señalan expertos

Se conoce que Alexis José Ochoa Dávila, padre de las niñas, trabaja en el campo y la mamá, María Elsa García, es ama de casa, no tienen casa propia, por lo que refirieron que actualmente se encuentran “posando”.

“Tenemos dos meses de estar ingresados aquí en el centro de salud de San Ramón porque el embarazo era de alto riesgo. Mi esposa dio a luz el 5 de abril y desde entonces yo estoy cuidándolas a ellas, no tengo acceso a ganarme un dinero porque estoy con ellas. Tengo necesidades para comprar leche, pañales, toallas húmedas y todas las cosas que se necesitan para un bebé”, lamentó Alexis en declaraciones al medio.

Alexis está preocupado porque en casa lo esperan sus otras cuatro niñas de 15, 14, 8 y 1 año de edad. Se angustia pues no sabe cómo se dará abasto ahora con las nuevas tres nuevas integrantes de la familia, por lo que solicitan ayuda para sus bebés.

“Pienso salir adelante con ellas, le solicito a la gente que por favor me apoyen porque mi familia no cuenta con recursos. Yo me mantengo con lo que me da mi esposo, tenemos ya varios años juntos y esperamos seguir cuidando a nuestras hijas”, expresó que ella ha sido trabajadora en el campo, pero por cuidar a sus hijos se ha dedicado a ello.

Por su parte Alexis cuenta que algunas personas se les han acercado a regalarles una bolsa de pañales desechables, un tarro de leche y algo de ropita para las recién nacidas, sin embargo, solicita con desespero la leche que les ayudará a aumentar el peso correcto de las trillizas para darles de alta, ya que nacieron antes de tiempo y aún están bajo vigilancia médica.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse a los teléfonos (505) 70627-3517 o bien al (505) 8673-1758. En éstos le responderán Alexis José Ochoa Dávila o María Elsa García.

Exámenes revelaron trillizas

“La familia se me creció de un momento a otro. Mi esposa se dio cuenta que eran trillizas a los 6 meses, desde entonces la dejaron internada. Cuando supe eran tres me sorprendí y después dije: lo que Dios hace, está bien hecho” argumentando que es bendecido porque hay matrimonios que desean tener un hijo, expresó Alexis Ochoa Dávila.

“Dios nos ha regalado tres angelitos, lo único que están bajitas de peso. La pediatra nos recomendó la leche ‘Nan Premature’ y al ser de escasos recursos me veo en la penosa situación de pedir a la gente, porque al no estar trabajando no tengo el dinero para comprarles esa leche que vale quinientos córdobas”, detalla el padre de trillizas.

Niñas con distintivos

Alexis confesó a Noticias de Bluefields que colocó algunas marquitas en los pies de las niñas para poder identificarlas porque de momento no logra reconocerlas.

Lea: Niña sufre agresión sexual en vía pública de Managua

“Yo las tengo ‘marcaditas’ con su nombre en los piecitos porque se me confunden”, confiesa con una amplia sonrisa Alexis y reafirma que sacará a sus hijas adelante y confía en que Dios no lo abandonará con la numerosa familia que le ha regalado.