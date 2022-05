OMS alerta de hepatitis, médico brinda recomendaciones para Nicaragua

Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un deceso y 228 casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida entre niños de 1 mes a 16 años, en 12 países. El epidemiólogo Leonel Argüello llamó a la ciudadanía a estar atentos a cualquier síntoma que pueda presentarse en los menores, al mismo tiempo, brindó varias recomendaciones para prevenir la enfermedad.

Argüello explicó que el hígado genera una serie de sustancias que el cuerpo requiere para poder funcionar, por tanto, juega un papel fundamental, por lo cual puede ser afectado por diferentes enfermedades, entre ellas la hepatitis aguda y crónica.

“El virus de la hepatitis aguda podemos encontrar diferencias clasificadas en a, b, c, d y e pueden ser producidas por tóxicos, medicamentos (...) la mayor parte de las hepatitis son producidas por el virus de la hepatitis a y b que se transmite por vía digestiva, es decir cuando hay una contaminación oral fecal o sea agua que no es segura que puede estar contaminados con heces de una persona que tuvo hepatitis o una persona que ha estado cocinando pero no se lavó las manos es lo más frecuente”, explicó

El experto recomendó el lavado de manos por más de 40 segundos y agua segura “no solo lavarse las manos con frecuencia y ver que el agua esté segura si no lo que estamos comiendo”

Entre los síntomas que puede presentar un niño con hepatitis están inflamación en el hígado, vómitos, cansancio, color amarillo en la piel y en los ojos, entre otros.

“Los malestares pueden aparecer dos semanas hasta 6 meses después de la exposición, las personas están muy cansadas, puede haber síntomas gripales, vómitos, fiebre, pero lo que llama más la atención es el color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos se pone amarilla, dolor en el estómago, la orina es de color oscuro como la Coca-Cola y las heces fecales pueden ser de color claro y también se pierde el apetito”, explicó el epidemiólogo.

En Centroamérica, el experto indicó que varios países han estado reportando casos por lo cual espera que el Ministerio de Salud mantenga vigilancia y realice pruebas correspondientes.

“Es fundamental continuar con las medidas de higiene lavado de manos, la distancia de 2 metros entre persona y la utilización de la mascarilla, todo eso es importante, los niños que tienen las heces fecales descolorida mirando hacia blanco puede ser hepatitis hay que estar pendiente no es para ponerse nervioso y por supuesto vacunar especialmente a los niños contra la hepatitis o contra el rotavirus”, finalizó