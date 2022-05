Policía da de baja a oficial Anielka Pérez por pedir coima a youtuber español

La oficial de la ciudad de Rivas que pidió coima al extranjero español Agustín Ostos, Anielka Pérez, confirmó en una entrevista al portal de noticias Boca del Lobo que fue dada de baja de la sancionada policía sandinista tras conocerse por redes sociales este hecho que se ha vuelto viral. Además señaló que hay otros policías que han cometido faltas mucho más graves que la de ella, no obstante, conservan sus puestos y hasta son promovidos de grado. Pérez dijo que se siente triste porque esto la afectó en su trabajo y está afectando a sus hijas.

“Gracias a Dios tengo muchas amistades que me han llamado y se han ofrecido en darme su apoyo y ánimo, pero de lo menos que me imagine era de la jefatura que no me fuera apoyar, esperaba que solo me pondrían una sanción, porque creo que no fue tan grave digo yo, lo que ellos hicieron mas bien es darle más alas a las personas que andan tirándole al gobierno. Esas son las personas que andan tirando veneno contra nosotros, pero ellos le dieron más alas a ellos, y ni siquiera se enfrentaron con nosotros a la situación en eso es que estoy molesta” dijo Pérez.

De igual manera expresó su inconformidad con la jefatura quien tomó la decisión de darle de baja y según aseguró que su familia también está molesta por dicha decisión, además de cuestionar que hay personas que han cometido delitos graves si más bien han sido promovidos en sus cargos.

“Mi familia está molesta por lo que está pasando la forma en la que me están discriminando tanto en la población, como en la jefatura porque ellos de una sola vez la baja, no es posible, no estoy conforme. Entonces otras personas que han hecho y cometido un delito mucho más grave a ellos hasta los han promocionado y conmigo por una tontería de broma de humor, ellos ahí nomás, miraron y se impactaron con ese video” dijo Anielka.

La exoficial aseguró que ella es una personas buena y que nunca ha hecho daño a nadie sin embargo la abogada defensora defensores de presos políticos Yonarqui Martínez, denunció que Anielka, siendo policía acudió como testigo falso al momento que se le hacía juicio político a don Justo Rodríguez y a varios jóvenes de la isla de Ometepe hace 3 años.

Desmiente rumores

En redes sociales circulaban rumores que su pareja la había abandonado y que había pensado en suicidarse en dos ocasiones. La exagente policial señala que eso es falso que su pareja sigue con ella, que no ha pensado en suicidarse pero que teme caer en depresión.

“No he intentado el suicidio pienso en mis hijas, pero estoy pensando muchas cosas en este momento por los comentarios que está haciendo la población, eso a veces a uno lo hacen entrar en depresión. Pero tengo a mi familia que me apoya… mi pareja me conoce perfectamente lo que soy, el me ha apoyado y está conmigo en estos momento toda la familia de el igual y nada que ver el siempre esta conmigo” explicó Anielka Pérez.