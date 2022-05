Dispositivo policial contra Álvarez podría significar una posible detención o iglesia por cárcel

La socióloga Elvira Cuadra calificó como desproporcionado el dispositivo policial que se instaló en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, ubicada en las afueras de Managua contra Monseñor Rolando Álvarez, quien denunció un recrudecimiento de la persecución policial. Algunas voces consideran que este hostigamiento podría significar una posible detención o una iglesia por cárcel.

En 100%Superchats Cuadra expresó que sitiar a un obispo no tiene sentido, a menos que el régimen de Daniel Ortega se esté planteando detenerlo.

“Este dispositivo tiene puede tener varios propósitos el primero de ellos es atemorizar a Monseñor Álvarez y a la iglesia católica, hacer presión sobre ellos, y puede podría ser como el anticipo de un escenario de una agresión de mayor calado mucho se ha rumorado sobre posibles detenciones de sacerdotes, hemos visto algunos discursos bastantes confrontativos y radicales de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo entonces esa es una posibilidad”, dijo

Además, la especialista señala que el dispositivo policial busca aislar al obispo, similar a lo que ocurrió contra el padre Edwin Román de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, cuando la iglesia fue cercada por la policía en 2019.

“Ese dispositivo está organizado para aislarlo habría que ver qué disposición van a tomar (...) la otra posibilidad sería la más radical y la más grave que sería realizar una detención de Monseñor Álvarez habría que ver cuál de las dos qué cosa están pensando ellos, pero efectivamente en este primer momento ese dispositivo tiene el propósito de aislar”

De igual forma, la abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, expresó que el régimen Ortega Murillo está interrumpiendo la paz social al impedir la libre movilización del líder religioso.

“Están actuando y está gestando una situación de hecho que es rodear a un ministro de seguir a una persona y la segunda es la legal ya tenemos un cuerpo de ley ahora lo que están tratando es entrar en pánico y miedo y decir pues sí vamos en serio Yo creo que en este caso no debemos de dejar de estar pendiente porque en cualquier momento puede suceder lo peor, esperamos que haya respeto a la iglesia”

Martínez advierte que un arresto de Álvarez podría provocar un nuevo levantamiento debido a que la feligresía católica se va a sentir atacada si tocan a sus ministros “puede ser que el pueblo católico salga en defensa de Monseñor, el pueblo va a defender a sus ministros y obviamente quién ha dado mucho para el pueblo va a recibir de la misma manera el apoyo del pueblo, aunque se expongan (...) en algún momento se tiene que perder el miedo”

Agrega “hemos visto personas que han tratado de alzar su voz lamentablemente lo que le espera es la represión, pero no podemos detener a un pueblo enardecido (...) no descarto la posibilidad de que pueda ver un nuevo levantamiento (...) la iglesia nunca llama al conflicto la iglesia siempre llama a que las cosas se arreglen de una manera correcta, sensata y con sabiduría (...) no tiene pruebas no hay argumento para poder detenerlo, pero al suceder va haber una reacción”