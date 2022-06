“Hoja de K” documental sobre protestas del 2018 en Nicaragua se estrenará este 24 de junio

11:35 a.m.

Este 24 de junio se estrenará el cortometraje documental animado titulado “Hoja de K” el que es dirigido, escrito por Gloria Carrión y producido por Lianet Rodríguez. Este documental es sobre el levantamiento cívico del 2018 en Nicaragua. Una joven de 17 años comparte sus recuerdos de la violencia sufrida en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. El documental está basado en entrevistas realizadas a diez mujeres que participaron en el levantamiento contra la dictadura de Ortega.

“El estreno mundial será en Sheffield Doc Fest 2022, en Competencia Oficial. El Sheffield International Documentary Festival, es uno de los mejores festivales de documentales del mundo y el más importante de Gran Bretaña. El viernes 24 de junio a las 4:00 p.m. (Sheffield, Inglaterra) será el debut mundial en Competencia Oficial en la categoría de cortometraje y habrá una segunda proyección el sábado 25 de junio a las 10:00 a.m. La película se presentará en el programa titulado “I am your sister” que reúne una serie de cortometrajes de temáticas similares” se lee en la nota de prensa.

Según la directora y escritora del documental al momento de realizar este filme se vio obligada a salir de Nicaragua por motivos de seguridad dejando a su familia en el país que se encuentra en un estado sitio por parte del régimen de Daniel Ortega.

“Me vi obligada a salir de mi país, dejando atrás a mi familia, mi trabajo, mi casa, mi esposo y mis dos hijos debido a la más reciente oleada represiva del gobierno. Solo tuve tres días para empacar mi maleta. No sé bien qué terminé empacando, pero recuerdo muy bien dónde guardé los archivos con horas y horas de entrevistas que había grabado con diez mujeres que participaron en las protestas de 2018 en distintas zonas del país. Las voces de esas mujeres trajeron de vuelta sus memorias de coraje y valentía”, afirmó la directora Gloria Carrión

Aspectos técnicos

Esta película recurre a la animación siendo fiel a la forma documental como una manera de proteger la identidad real de K., su familia y las mujeres que compartieron sus historias con el equipo de producción.

El estilo poético y personal de la animación hace que los dibujos y recuerdos en la película parezcan a veces sacados del propio diario de K. Las atmósferas oníricas recurrentes en el corto desdibujan las líneas entre realidad y sueño para darle la fuerza y resiliencia que K. necesita para sobrevivir mientras está encarcelada.

“Este corto refleja los sueños, las desilusiones y las esperanzas de mujeres que continúan luchando por una Nicaragua libre.”, concluyó la directora.

Hoja de K es un documental animado con una duración de 18 minutos, el que está en los formatos DCP, Apple ProRes and H264 en idioma: Español con Subtítulos en Inglés y fue producida en los países de Nicaragua y Costa Rica de este año 2022.