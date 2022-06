Jinotegano traslada gratis al hospital a personas enfermas de su comunidad

7 a.m.

En las calles solitarias y oscuras de la comunidad Los Robles a unos 16 kilómetros de Jinotega encontrar un medio de transporte para trasladar a un herido o enfermo es una odisea para sus habitantes cuando les ocurre una emergencia en horas de la noche o la madrugada, Luis Horacio Rodas quiso aliviar el dolor de los necesitados llevando a las personas hasta Jinotega en su vehículo particular que lo ha convertido en ambulancia.

Entre los gritos de una mujer embarazada a punto de parir y los nervios de un marido desesperado por llegar al hospital, Rodas se concentra en mantener su vista al volante y en ese momento se considera un conductor de ambulancia cuyo trabajo puede ayudar a salvar una vida, dice que esa es su mayor satisfacción.

“Es una bonita experiencia y trato de concentrarme y puedo ayudar de esa manera”, cuenta a 100%Noticias.

LEER MÁS: Un refugio donde los caballos explotados de Nicaragua encuentran nueva vida

Desde hace dos años logró comprar una camioneta y siempre tuvo en mente ayudar a los más necesitados. Rodas se dedica a labores del campo. Entre los casos más frecuentes que ha trasladado al hospital Victoria Motta de Jinotega están niños con problemas de apendicitis, heridos y embarazadas.

A sus 34 años de edad es padre de familia, tiene dos hijos. Eligió trabajar en el campo hace cinco años, aunque es docente de profesión. Narra que en su comunidad solo la gente con recursos tiene vehículos, por eso se prometió que el día que Dios le permitiera comprar uno lo pondría a disposición de la gente pobre.

SEGUIR LEYENDO: Chaves preocupado por ingreso de tropas rusas a Nicaragua, quiere hablar con Ortega sobre presos políticos

“Solo el pobre ayuda al pobre”, dice al momento que explica su motivación porque le ha dado crecimiento espiritual, “de esta manera pongo en práctica el amor al prójimo”.

Luis Horacio Rodas dice que cuando lo llaman lo primero que le preguntan es cuánto les va cobrar por el traslado al hospital, pero él no pierde tiempo haciendo cuentas y responde que la prioridad es salvar la vida, luego ven costos y en caso que la persona no cuente con dinero para asumir el combustible no le insiste.

“Yo siempre hago el viaje en mi camioneta”.