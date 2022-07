Covid 19 deja secuelas en la salud del Cardenal Leopoldo Brenes

Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua dijo que el Covid 19 ha dejado al menos tres secuelas en su salud que poco a poco viene superando

El Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua confirmó que tras superar el contagio por covid-19, lucha contra las secuelas dejadas por la enfermedad, una de ellas es un insomnio que sufre con frecuencia desde agosto del año pasado, cuando dio positivo al virus.

"Lo más fuerte que me ha quedado es la cuestión del insomnio, que a veces son las dos de la mañana y no puedo dormir o me despierto a las tres de la mañana, (también me ha quedado) unas cosas así (nervios) en el estomago, pero ya se han venido superando", dijo el obispo de los Managua durante una actividad realizada en Catedral de Managua en donde asistieron varios laicos.

Según el testimonio brindado por el Cardenal Leopoldo Brenes, de 73 años de edad, tras sufrir la enfermedad, ha padecido de fuertes "dolores" en las manos, pero explicó que los médicos de cabecera que lo atienden han expresado que "son cosas mínimas" y que "ya se están superando".

El religioso, quien ha retomado sus actividades pastorales de forma gradual, dijo que hace unos meses, cuando se disponía a celebrar una misa en una iglesia que visitó, sufrió mareos.

"Un día iba entrando en la parroquia y me entró una cosa fea, me dio miedo, sentí como que me iba a desmayar y me dio miedo. Gracias a Dios, con la oración de ustedes, sus afectos y sus cariños voy saliendo adelante", dijo el religioso mientras recibía aplausos y bendiciones de parte los feligreses.

Esta es la primera vez que el Obispo de Managua se refiere sobre las afectaciones a su salud tras sufrir Covid-19, por lo que aprovechó la ocasión para exhortar a la feligresía y sacerdotes a seguirse cuidando de la pandemia que ha generado millones de muertos y contagios en el mundo.

"Los médicos me venían diciendo cómo vivía esos 15 días, y yo me imaginaba como los he vivido. Fue una situación bastante difícil para ellos, sin embargo, gracias a Dios me decían ellos que en primer lugar tengo las vacunas, en segundo lugar que no tengo enfermedades fuertes, y luego que no soy tan gordito, que me mantengo en la línea y creo que esa es una ventaja porque yo camino cada día una media hora", expresó el religioso durante un encuentro sinodal que fue transmitido en redes sociales del Semanario La Red y cuya transmisión fue compartidas por otras iglesias.