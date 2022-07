Tragedia: pareja de venezolanos murieron en accidente de Estelí, su niña milagrosamente sobrevivió

Un matrimonio venezolano murió en el accidente de tránsito registrado en la cuesta La Cucamonga, en Estelí, pero su niña milagrosamente sobrevivió

Una niña de aproximadamente 2 años de edad, hija de un matrimonio de venezolanos sobrevivió al tráfico accidente de tránsito en Esteli, Nicaragua donde murieron 16 personas, entre ellas sus padres.

Entre las víctimas fatales se reportan 16 personas fallecidas, 13 de ellas son venezolanas, según información de la sancionada Policía y hay dos cuerpos más por ser identificados.

De acuerdo con informes oficiales, entre los lesionados hay siete menores, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Estelí.

Los padres de la menor fueron identificados como Jordan José Castellano Castillo de 29 años y Cinthia Ninoska Estaba Rojas de 26 años, quienes al momento de la tragedia chineaban a su pequeña hija.

En el bus viajaban unas 90 personas y la tragedia ocurrió porque el conductor de la unidad de transporte identificado como Alfredo Antonio Palma, viajaba a "exceso de velocidad", por lo que al pasar por la cuesta, perdió los frenos y antes de precipitarse a un barranco, colisionó contra cuatro vehículos que circulaban delante de la unidad.

Consternación en Venezuela

Tras conocer la tragedia, familiares de Jordan Castellano describieron en redes sociales el dolor por el que pasa la familia al perder a uno de sus integrantes.

"Mi rey la vida se me parte en mil pedazos al imaginar que te fuiste en busca del maldito sueño americano y que ya nunca volverás, no sabes cuánto me duele en el alma saber que moriste, vuelen tan alto como puedas tú Jordan José y tu esposa del cielo cuiden a su princesa", escribió el familiar en el perfil de Jordan.

"Jamás pensé que este día llegara y no sabes cuanto me duele mi hermano vuela alto mi negro y mi cuñada, que Dios los reciba en su seno salúdame a abuela Ynes , abuelo David, Jonathan y mis tíos. Mi vida se acaba de derrumbar maldito sueño americano que te llevas a lo más preciado de uno, les prometo que Adalyn va a estar bien y va a ser la niña de bien que tanto ustedes querían, cuidanos desde el cielo mis ángeles los vamos a extrañar toda la vida", escribió "Juli", hermana del fallecido.

Rosario Murillo lamenta tragedia

Este mediodía, la sancionada Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, lamentó la tragedia ocurrida y afirmó que los cuerpos de las víctimas permanecen en el Instituto de Medicina Legal, en el departamento de Managua, a la espera de que familiares de las víctimas decidan el destino de los fallecidos.

"Los cuerpos han sido trasladados y ya se encuentran aquí en el Instituto de Medicina Legal. Estamos aguardando los contactos de los hermanos en Venezuela, el gobierno venezolano con los familiares, para conocer sus disposiciones, siempre hay que esperar que dicen, que piensan los familiares para hacer traslados a su tierra natal", dijo Murillo en su alocución de este mediodía en el oficialista Canal 4.

En cuanto a las personas lesionadas, la vocera del régimen afirmó que "todos las personas lesionadas ya fueron dadas de alta", se desconocen cuántas resultaron heridas de gravedad.

Rosario Murillo también dijo que desde la Policía Nacional estarán implementando planes en las terminales de buses para evitar tragedias que dejan luto entre las familias.

14 muertos la semana pasada

En la última semana la policía de tránsito reportó 798 colisiones, resultando 14 personas fallecidas y 54 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 las personas fallecidas y 62 las colisiones.

Los afectados fueron 9 conductores y 5 peatones.

En 2021 un total de 45.927 accidentes de tráfico dejaron 904 personas muertas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.