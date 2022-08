Policía impide salir a Monseñor Rolando Álvarez de la casa cural

El asedio policial continúa contra Monseñor Rolando Álvarez, a quien impiden salir de la casa episcopal para celebrar la misa vespertina en Catedral de Matagalpa

Agentes de la sancionada Policía impidieron a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, salir de la residencia episcopal para hacer una jornada de oración en la Catedral San Pedro.

Monseñor Rolando Álvarez denunció en redes sociales que un grupo de seis agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) conocidos como “antimotines” se encuentran bloqueando su salida.

“He querido decirles que he querido salir a Catedral a hacer la hora Santa, a celebrar la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso (de retirar a los policías), nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la Policía”, dijo Monseñor Rolando Álvarez en un video difundido en redes sociales.

Al frente del asedio se encuentra un comisionado del departamento de Matagalpa, Sergio Gutiérrez, quien ha colocado una patrulla policial a la salida del garaje de la curia, para evitar que el obispo se dirija a Catedral a celebrar la misa del Santísimo Sacramento.

“Voy a esperar que me permitan salir, yo les mantendré informados”, agregó el religioso, quien esta mañana increpó a los agentes policiales que desde este miércoles lo asedian.

“El mal no prevalecerá”

Durante su eucaristía matutina celebrada en la Curia, Monseñor Rolando Álvarez llamó a los sacerdotes a mantenerse en oración para poder vencer las tentaciones malignas. El régimen de Daniel Ortega mantiene el ataque contra la iglesia católica de Nicaragua.

“Pareciera que a veces es el mal el que impera, pareciera que a veces es el mal el que reina o reinas, aunque pareciera que a veces son las tinieblas las que oscurecen los caminos, nuestra vida”, dijo Álvarez durante la eucaristía que fue transmitida por el Facebook de Tv Merced, el canal católico de la Diócesis de Matagalpa.

“Aunque pareciera que el camino se ve sombrío y oscuro, Dios es el rey del universo y que todo lo que el Señor permite, como dice san Pablo, concurre para el bien de los que amamos al Señor”, agregó el obispo, quien esta mañana salió con Jesús Sacramentado para orar y bendecir a los agentes de la sancionada Policía que desde hace dos días se mantienen asediando.

Murillo ataca a Álvarez

La sancionada Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia del país, en su acostumbrada intervención de mediodía en el oficialista Canal 4, arremetió contra la Iglesia Católica de Nicaragua, acusando a los sacerdotes de “manipulación de símbolos sagrados”. de quienes dijo que “no tienen estatura moral” para “hacer el ridículo”.

Sin mencionar nombres, Rosario Murillo, quien es la vocera del régimen enfiló su discurso contra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a quien llamó “bufón”, “ridículo” y “manipulador”, después que saliera a increpar a los policías que lo asediaban en la casa episcopal.

“Hay imágenes que parecen salidas de lo absurdo, imágenes que incluso reflejan una manipulación de símbolos que deben de ser sagrados para todos, imágenes que parecen ser esos espíritus malévolos, espíritus del mal que se asoman y que confirman lo que tanto se ha denunciado”, dijo Murillo.

La mañana de este jueves, Monseñor Rolando Álvarez salió con el Santísimo Sacramento del Altar para increpar a los Policías que desde este miércoles se apostaron afuera de la casa cural en Matagalpa para asediarlo, situación que fue aprovechada por Rosario Murillo para atacar al obispo.

“Sin embargo todavía quedan algunos personajes que son bufonesco, que hacen el ridículo, sin estatura moral alguna, personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, o personajes que creen que puedan ocupar lugares de autoridad que tal vez no merecen, tal vez que no son para ellos por la falta de estatura, estatura moral”, agregó la esotérica primera dama.

Rosario Murillo una vez más tomó el papel de Jesucristo para juzgar a Monseñor Rolando Álvarez al mencionar a su conveniencia los pasajes bíblicos sobre la humillación de los falsos cristianos.

“El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza así mismo será humillado, eso dice la biblia, no lo decimos nosotros”, finalizó.