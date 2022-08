Rosario Murillo tilda de ridículo, bufón y de manipular símbolos de la iglesia a Monseñor Álvarez

Rosario Murillo enfiló sus ataques a la Iglesia Católica, Estados Unidos y la Unión Europea

La sancionada Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia del país, en su acostumbrada intervención de mediodía en el oficialista Canal 4, arremetió contra la Iglesia Católica de Nicaragua, acusando a los sacerdotes de “manipulación de símbolos sagrados”. de quienes dijo que “no tienen estatura moral” para “hacer el ridículo”.

Sin mencionar nombres, Rosario Murillo, quien es la vocera del régimen enfiló su discurso contra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a quien llamó “bufón”, “ridículo” y “manipulador”, después que saliera a increpar a los policías que lo asediaban en la casa episcopal.

“Hay imágenes que parecen salidas de lo absurdo, imágenes que incluso reflejan una manipulación de símbolos que deben de ser sagrados para todos, imágenes que parecen ser esos espíritus malévolos, espíritus del mal que se asoman y que confirman lo que tanto se ha denunciado”, dijo Murillo.

La mañana de este jueves, Monseñor Rolando Álvarez salió con el Santísimo Sacramento del Altar para increpar a los Policías que desde este miércoles se apostaron afuera de la casa cural en Matagalpa para asediarlo.

“Como hay personajes que se han prestado a lo largo de la historia al servilismo, al lacayismo, a la sumisión, al sometimiento, al arrodillamiento ante el yanqui invasor, es la verdad, espíritus malignos, malévolos, ridículos inclusos, son todavía resabios y como hemos dicho en estos últimos días, la verdad es que eso se lo ha venido llevando el viento”, expresó Murillo, quien le ha declarado la guerra a la Iglesia Católica.

“Sin embargo todavía quedan algunos personajes que son bufonesco, que hacen el ridículo, sin estatura moral alguna, personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, o personajes que creen que puedan ocupar lugares de autoridad que tal vez no merecen, tal vez que no son para ellos por la falta de estatura, estatura moral”, agregó la esotérica primera dama.

Rosario Murillo una vez más tomó el papel de Jesucristo para juzgar a Monseñor Rolando Álvarez al mencionar a su conveniencia los pasajes bíblicos sobre la humillación de los falsos cristianos.

“El que se humilla será ensalzado y el que sr ensalza así mismo será humillado, eso dice la biblia, no lo decimos nosotros”, añadió.

Justifica cierre de medios en Nicaragua

En su discurso de odio, Rosario Murillo volvió a arremeter contra Estados Unidos y la Unión Europea porque según ella, estos países “han censurado” la señal de los medios oficialistas rusos en esas naciones.

“Como en la unión europea y en los mismos Estados Unidos se ha aplicado un cierre de medios de comunicación pertenecientes al pueblo ruso, como Rusia Hoy (Rusia Today) o como Sputnik. Han impedido en los territorios de Estados Unidos o de la Unión Europea, haciendo uso de su soberanía, han clausurado medios de comunicación, han impedido el acceso a otras perspectivas”, Expresó Murillo, quien en Nicaragua ha cerrado en menos de una semana seis emisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, una radioemisora comunitaria y un canal de televisión independiente local de Río Blanco.

En cuanto al cierre de medios rusos en Europa y Estados Unidos como una manera de sanciones al régimen ruso, Murillo dijo que estas potencias “su criterio tienen, su pensamiento es de doble vía, a un lado está la hipocresía, al otro lado está la verdad”, aseveró la sancionada vocera del régimen.

“Pero esa verdad no la conocemos porque la hipocresía es la que nos indica que por un lado hablan y critican y por otro lado hacen lo que están criticando, o sea, es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento y la conducta dual, hipócrita”, dijo Murillo quien ha ordenado el asalto y confiscación de facto a 100% NOTICIAS, Confidencial, La Prensa, Trinchera de la Noticia, entre otros medios.

De igual manera ha obligado al exilio a más de 140 periodistas y mantiene encarcelados a los periodistas Miguel Mora, Director Fundador de 100% NOTICIAS, al cronista deportivo Miguel Mendoza y al gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

Defiende invasión Rusia

La vocera de la dictadura también defendió la invasión militar que Rusia mantiene contra Ucrania, al afirmar que Estados Unidos es quien ha declarado la guerra a Rusia.

“La guerra la tienen ellos contra Rusia, contra China y cómo esos espacios de comunicación, cuando les chiman los cierran, cuando les parece molesto los cierran, cuando no concuerda con sus perspectivas o su manera de ver el mundo lo cierran”, señaló Murillo.

“Hablar podrán, pero actuar con tanta hipocresía refleja el verdadero sentido de lo que son, de lo que piensan y de sus intentos, ya verdaderamente absurdo de seguir dominando el mundo”, añadió la vicepresidenta y primera dama designada.

Pólvora que no mata

Por último, la sancionada Rosario Murillo, se refirió a la tradicional procesión de la venerada imagen de Santo Domingo de Guzmán, Patrono de los Magua, que todo los cuatro de agosto peregrina por los barrios orientales de la capital, afirmando que la pirotecnia que se detona este día es “una pólvora que no mata”, en alusión a las protestas de 2018.

“Amanecimos en aromas de pólvora, de cuetes festivos, no de otras cosas que conocimos, combatimos y sobre esas cosas de la maldad triunfamos. Esta es pólvora festiva, la alegría de celebrar la paz. El odio destruye, el amor construye”, finalizó Murillo.