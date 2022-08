Vaticano podría sacar de Nicaragua a Monseñor Rolando Álvarez, dice teólogo español

En 100%Entrevistas con Lucia Pineda Ubau,el periodista, teólogo y vaticanista español José Manuel Vidal, expresó que el Papa Francisco se encuentra dolido por la situación que vive la iglesia católica nicaragüense, por lo cual no descarta un posible exilio

El periodista y teólogo español, José Manuel Vidal, no descarta que el Vaticano saque de Nicaragua a Monseñor Rolando Álvarez, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la policía sandinista lo investigan por intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

En 100%Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Vidal, expresó que el Papa Francisco se encuentra dolido por la situación que vive la iglesia católica nicaragüense, por lo cual no descarta un posible exilio.

“Evidentemente el Papa Francisco tiene que estar en estos momentos absolutamente dolido y absolutamente pendiente de Nicaragua, una situación que se agrava de mes en mes de año en año, desde la salida de Monseñor Silvio Báez. Ahora las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y la iglesia se están deteriorando cada vez más y el papa tiene que estar profundamente afectado”, analizó

Respecto al silencio del Vaticano sobre la persecución y acusaciones contra sacerdotes y obispos de la iglesia, el experto considera que la diplomacia de la Santa Sede está analizando todo, por lo cual, el silencio se traduce en una estrategia para no quemar todos los “cartuchos” que puedan llevar a la paz entre Ortega y la iglesia.

“No solo ahora o sino desde hace tiempo, la diplomacia del Vaticano se detiene, en este momento el papa no puede salir con un comunicado o con un pequeño video solidarizándose con la iglesia nicaragüense, si no lo haces es porque tiene que tener razones profundas y muy de peso (...) evidentemente no puede ser de otra forma, apoyando a la iglesia de Nicaragua sin romper todos los vínculos, sin romper todos los lazos diplomáticos y las relaciones con el gobierno de Nicaragua”, señaló.

En este sentido, Vidal reiteró que el trabajo del Pontífice es crear puentes por lo cual no puede quemar todos los cartuchos con Ortega Murillo.

“Hay gente que quiere que el papa interviniera directamente (...) si no lo hace es porque no quiere romper esos puentes, no quiere quemar todas las cartas que pueda dar una posibilidad de mediar, una posibilidad de establecer alguna salida a esta situación”.

Exilio

El experto no descartó que la Santa Sede decida sacar de Nicaragua a Monseñor Rolando Álvarez. Sin embargo, hacerlo significa brindar una explicación profunda no solo a la iglesia nicaragüense sino a la comunidad internacional sobre el retiro de un obispo.

También señala que Managua ya tiene dos precedentes sobre retiro de obispos, entre ellos el Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y Monseñor Silvio Báez.

“Cuando la situación se tensa tanto que no hay posibilidad de acuerdo, el Vaticano lo que ha hecho en los dos casos anteriores precedentes hacer salir a sus obispo y al nuncio que es el representante directo del papa en Nicaragua, me da la sensación que posiblemente pueda ser una de las salidas que esté contemplando en este momento”.

También resaltó que el Vaticano tendría que explicar las razones para separar a un obispo de su diócesis.

“Aquí no cabe el enfrentamiento, no cabe la inmolación, no cabe ninguna otra salida que no sea que en favor de la paz sacarlo del país, se sumaría a los dos anteriores gestos del Vaticano tendiendo la mano, tiene que ser muy doloroso para todos para la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el Cardenal Brenes para todos los obispos. Yo creo que a nivel internacional tendrían que explicarlo muy bien sin romper el vínculo”.

Agrega ¿Cómo explicar a la opinión pública internacional y sobre todo a la opinión pública interna? a la iglesia nicaragüense ¿cómo se le puede decir a los fieles que tienen derecho a ir a misa de su obispo? que el obispo no puede celebrar la eucaristía porque se lo impiden las fuerzas del orden eso es complicado y difícil, pero se puede hacer; incluso lo hará mejor porque con Monseñor Báez no sé explicó ¿por qué?”

También descarta que Ortega atente contra la vida de Álvarez porque sería inimaginable.

“Posible es posible, pero no creo que Daniel Ortega se atreva tanto porque el descrédito mundial se multiplicaría por 100%, quizás haya algún peligro inminente para él o para algunos de los elementos que están con el retenido o para la gente que forma parte de la iglesia nicaragüense, pero da sensación de que un peligro inminente de muerte no puedo verlo, sería inimaginable”.

José Manuel Vidal, es periodista y teólogo y es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica en España, con más de treinta y siete años de experiencia. En la actualidad dirige Religión Digital y es colaborador habitual del diario El Mundo.