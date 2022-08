Telcor cancela licencia de operación de Radio San Carlos en Nicaragua

Radio San Carlos, la única emisora que transmitía en vivo en el municipio de San Carlos en el departamento de Río San Juan, Telcor le suspendió la licencia de operaciones

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cerrando los medios de comunicación independientes. La tarde de este lunes fue cerrada Radio San Carlos, ubicada en el municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.

La emisora que tenía 23 años al aire y que ahora fue censurada es propiedad de Silvio Pilarte, exalcalde de ese municipio por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en la época que Arnoldo Alemán.

Radio San Carlos era la única emisora que transmitía en vivo desde el municipio y desde el año 2018, tuvo que cerrar los noticieros por las amenazas que recibían de parte de la dictadura.

Meses atrás, Pilarte junto a su familia tuvieron que exiliarse porque fueron advertidos de una orden de captura en su contra.

“Ya teníamos noticias de que ya teníamos orden de captura, inventados en cualquier expediente policial por tratar de justificar ellos mi detención”, explicó Silvio Pilarte a 100% NOTICIAS.

Pilarte agregó que este lunes, a eso de “las 10 de la mañana aproximadamente, dos personas se presentaron a mi radio San Carlos en una camioneta procedente de Managua, supuestamente de Telcor, no se identificaron, eran dos personas adultas y dos jóvenes que se bajaron del vehículo y anduvieron inspeccionando la propiedad de Radio San Carlos, golpearon la puerta, fueron atendidos por la joven de turno, le pidieron la documentación que ellos mismos tienen registrada”, detalló Pilarte.

De acuerdo con el propietario de la radioemisora, pobladores del municipio vieron que la camioneta en que se movilizaban los supuestos trabajadores de Telcor, fue visto ingresando a las instalaciones de la Alcaldía de San Carlos, controlada por el alcalde sandinista Jhony Gutiérrez, secretario político de ese departamento.

A eso de las tres y treinta minutos de la tarde, Pilarte recibió la notificación del cierre de la emisora.

“Luego llegó otro vehículo que no es de San Carlos, llevaron la notificación en donde argumentan que he modificado las instalaciones de la radioemisora y que no les notifiqué a Telcor y que por eso me suspenden la radioemisora”, expresó Pilarte muy conmovido por la censura impuesta.

Sin noticiero

Desde el año 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Silvio Pilarte tuvo que verse obligado a suprimir los noticieros por las amenazas del régimen y desde ese momento, decidió darle voz a la Iglesia Católica, institución a la que Daniel Ortega persigue, encarcela y hasta desaparece a sacerdotes.

“Hemos trabajado de la mano con todos los partidos políticos democráticos, fuimos amenazados en el 2018 de que nos iban a pegar fuego a la radio. Ahora estamos anunciando el cierre de Radio San Carlos, emisora que siempre estuvo al lado del pueblo”, agregó el empresario radial.

“Después de 2018 tuvimos que suspender todas las noticias por las amenazas y quedamos únicamente apoyando a nuestra Iglesia Católica, tuvimos que transmitir las misas”, continuó.

Silvio Pilarte resaltó que cuando les cerraron la radioemisora, estaban transmitiendo en vivo la misa de la solemnidad de la Asunción de María, cuyo dogma es celebrado por la Iglesia Católica los 15 de agosto.

“Nos cerraron, estábamos transmitiendo en vivo desde la Diócesis de Chontales el ordenamiento sacerdotal de un joven de San Carlos, al que con mucho orgullo apoyamos. Teníamos solamente música y saludos, ya no podíamos decir nada, ni señalar”, subrayó Pilarte.