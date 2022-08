Defensores de DDHH señalan que monseñor Álvarez está secuestrado y que “resguardo domiciliar no existe”

Los abogados explicaron a 100% Noticias las ilegalidades que se cometieron con el secuestro del religioso la madrugada de este viernes

Los abogados Martha Patria Molina quien ha documentado más de 300 ataques en contra de la iglesia católica en Nicaragua desde 2018 y el abogado Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, señalaron que Monseñor Rolando Álvarez y los demás sacerdotes y laicos continúan secuestrados, pese a publicación emitida por la sancionada policía sandinista que indica que el obispo está en “resguardo domiciliar” en Managua.

Martha Patricia Molina asegura que “este comunicado es totalmente infame… monseñor Rolando José Álvarez sigue secuestrado, no es cierto que él esté detenido o en resguardo como la policía sandinista lo quiera llamar”.

“Mientras un juez competente no dictamine, monseñor Rolando José Álvarez va a llevar el juicio en su casa, no en detención en las celdas del chipote, entonces sigue considerándose un secuestro, porque la policía no tiene la competencia establecida por la ley para determinar si un ciudadano va a estar arrestado en su casa, únicamente es el juez quién puede mandar esta situación”, resaltó la abogada.

Por su parte el abogado Juan Carlos Arce expresó su indignación sobre estas acciones arbitrarias y recordó que la policía sandinista continúa realizando este tipo de allanamientos y secuestros con el mismo modus operandi y por ende no respetan los derechos humanos y recalcó que la figura de resguardo domiciliar es algo inventado por el régimen .

“Sabemos cómo es el modus operandi de la policía, sabemos que actúan con violencia, sabemos que no respetan la integridad de las personas, sabemos que cometen prácticas de tortura y sabemos que el centro de detención que se le llama dirección de auxilio judicial, el nuevo Chipote es un centro de torturas” recalcó Arce.

Y desde el punto de vista jurídico “esa figura de resguardo domiciliar no existe, eso es un invento de ellos, evidentemente estamos frente a una detención ilegal, una detención arbitraria, que pretende silenciar la voz tan potente y tan legítima del obispo Álvarez (…) porque la voz de Rolando Álvarez es una voz absolutamente incómoda para ellos”, explicó Arce.

La doctora Molina sugirió que el cardenal Leopoldo Brenes debería aprovechar el hecho que ha entrado en comunicación con el régimen en estos momentos para poder acercarse al Chipote y constatar el estado físico, psicológico y espiritual de los presos policía que se encuentran siendo torturados.

“Sería bueno que aproveche esta oportunidad de que entró en comunicación con la dictadura para así poder asistir también a las celdas del chipote, para reunirse no solamente con los sacerdotes y detenidos arbitrariamente y que ya forman parte de la lista de presos políticos que están ahora en más de 180, sino que también aproveche esta oportunidad para visitar a cada uno de los presos políticos ya que tiene esa oportunidad de hablar con la dictadura”, refirió Martha Patricia Molina.

Policía comete acciones desestabilizadoras

Según el comunicado de la sancionada policía con el secuestro violento de los religiosos la madrugada de esta mañana, la ciudad de Matagalpa recobró la paz, porque según ellos los obispos y laicos estaban cometiendo “acciones desestabilizadoras y provocadoras”, sin embargo, Juan Carlos Arce explica que los únicos que estaba cometiendo esos hechos era la misma policía.

“Quienes atentan contra la paz y el orden en Matagalpa, eran las fuerzas policiales, estas fuerzas represivas que tenían prácticamente sitiado el pueblo, que tenían sitiado el centro de Matagalpa, y sitiada la Curia de manera ilegal. Son unos cínicos al decir que han realizado un operativo en horas de la madrugada, todos sabemos que los operativos se realizan de 6 a 6 precisamente para que se pueda ver y de alguna manera garantizar la integridad de las personas, los operativos policiales tienen que realizarse bajo la luz del sol y en cambio ellos lo han hecho como actúan siempre en la oscurana como delincuentes”, dijo el abogado del Colectivo de Derechos Humanos.

Asimismo, la abogada Martha Patricia concuerda con que el allanamiento realizado esta madrugada es totalmente ilegal y que el artículo 217 del código procesal penal de Nicaragua establece los horarios en los que estos deben realizarse.

“En ningún momento dice a las 3 de la madrugada, cómo se puede allanar o registrar una morada fuera de esa hora, cuando se está cometiendo en ese sitio algún delito, haciendo algo contrario a la ley o que se esté tal vez quemando una casa y ellos pueden entrar a cualquier hora pero este no es el caso”, explicó.