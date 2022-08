Juez Edén Aguilar declara culpable a Monseñor Leonardo Urbina

La pena máxima para el delito de abuso sexual son 30 años de prisión

El juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, declaró culpable a Monseñor Leonardo Urbina, por el supuesto delito de abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años.

El abogado Yader Morazán denunció que el juez Aguilar Castro realizó un juicio exprés y a puertas cerradas contra el sacerdote, a quien encontró culpable de los presuntos delitos que le imputaron.

Morazán señaló varias arbitrariedades procesales cometidas contra Urbina, entre ellas, el juez impidió el derecho a la legítima defensa.

“Primero, se le sustrajo del juez que le correspondía, se le impuso una defensa del Estado, pese a que habían más de cuatro escritos sin resolver con el nombramiento de un abogado de confianza, y negaron todo contacto o presencia familiar, pese a que ellos se presentaron a la hora y fecha en que su juicio estaba programado”, señaló.

Según Morazán, los familiares del sacerdote acudieron a la Defensoría Pública para pedir información de los resultados del juicio, siendo atendidos por Clarisa Ibarra, directora de la defensoría a nivel nacional.

“El juicio concluyó con la declaración de culpabilidad del sacerdote, y es hasta el día de la lectura de sentencia que sabremos cuántos años le impondrán, y las consideraciones por las cuales el juez tomó esa decisión”.

Según el abogado, la pena máxima en ese delito son 30 años “se le imputaron varios hechos (momentos) individuales entre sí, que tendrían que ser sumados”.

También señaló que al juicio no llegaron a rendir testimonio dos sujetos claves para el caso.

“Aunque no he podido verificar este dato particular, se dice que no asistió la médico legal que acreditaría el acceso carnal, ni la psicóloga forense que acredita daño psíquico”.