Padre Uriel Valle confirma su exilio, pide no dejar solo a monseñor Rolando Álvarez

En Twitter, el religioso confirmó que tuvo que abandonar el país debido a la situación que se vive y demandó la liberación de todas las personas presas políticas

“¡Adiós Nicaragua mía! "me duele respirar en el país fachada”, fueron las palabras con la que el Padre Uriel Vallejos a través su cuenta en la red social de Twitter confirmó su exilio, este domingo, tal y como lo había confirmado una fuente de la iglesia católica de Nicaragua, que aseguró que el religioso había salido del país por punto ciego.

El religioso invitó a la población a no dejar solo a monseñor Rolando Álvarez quien lleva más de 15 días secuestrado por el régimen de Daniel Ortega en una residencia en Managua, tras sacarlo con lujo de violencia de la curia eclesiástica de Matagalpa.

“Hasta pronto mi bello país de lagos y volcanes espero con esperanza que no dejemos solo a monseñor Rolando Álvarez nuestro obispo que se ha sacrificado por nuestro país. Es el momento de la unidad las personas no se negocian porque no son cosas esperamos la pronta liberación de mi obispo de los sacerdotes y seminaristas y laico”, manifestó el padre Uriel Vallejo.

Recuerde Leer: Padre Uriel Vallejos se exilia, confirma agencia de noticias católicas

De igual manera el sacerdote destacó que es el momento de unidad, y que las personas no se negocian, refiriéndose a los sacerdotes, seminaristas y laicos secuestrados por el régimen, y un posible “diálogo” sugerido por el Papa Francisco, para solucionar la crisis sociopolítica que vive el país.

“Es el momento de demostrar ¿de qué lado estamos? del lado de la verdad o del confort, no nos acomodemos al silencio sobrevivencia y negociaciones la libertad y la vida no se deben negociar. Bendiciones a todos hasta el regreso a tierra de liberación viva Nicaragua libre”, refirió el religioso.

Asedio policial a padre Vallejo

La noche del primero de agosto, los agentes de la sancionada Policía ingresaron con lujo de violencia a la capilla Divino Niño, perteneciente a la parroquia administrada por el padre Vallejos y se llevaron los equipos de transmisión.

El religioso ha sido de unas de las voces críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y en el año 2018, el prelado tomó popularidad por increpar a los policías de las fuerzas antidisturbios que mantenían cerradas las calles aledañas a la parroquia.

Lea: Policía vigila con drones a pueblo en Sébaco, el padre Uriel Vallejos está secuestrado por régimen

Cuando los agentes policiales se tomaron la capilla Divino Niño, el sacerdote permaneció varios días encerrado en la casa cural, sin agua y luz, debido a que los oficiales cortaron el fluido.