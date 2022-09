Dictan prisión preventiva para acusados de asesinato y violación en perjuicio de niñas de Ciudad Belén

La policía presentó a los acusados del asesinato de las niñas, quienes eran vecinos de la familia de las menores en Managua

Alfredo Antonio Lara Ortiz de 19 años, Ángel Elías Salgado Rúgama de 16 años y Alison Yahoska Salgado Rugama de 18 años de edad, (cónyuge de Alfredo) fueron llevados en horas de la mañana ante el juez Primero Distrito Especializado en Adolescencia Niñez y Violencia, Róger Sánchez, para la formal acusación por el atroz asesinato de dos hermanitas de 7 y 10 años en Ciudad Belén, Managua.

Tras la presentación oficial de los tres sujetos como autores de los hechos en contra de las menores, la Fiscalía solicitó la apertura del proceso en contra de los acusados del crimen.

La fiscalía acusó a los tres sujetos por los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa, tras haber cometido el hecho que conmocionó a la población.

Lea Además: Policía presenta a los autores del asesinato de las hermanitas de Ciudad Belén, Managua

Según el diario La Prensa en el escrito acusatorio la fiscalía atribuye a Alfredo Antonio Lara Ortiz y a su cuñado de iniciales A.E.S.R., como los autores directos de los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa en perjuicio de las dos hermanitas en Ciudad Belén.

En el caso de la joven Alison Yahoska Salgado Rugama, pareja del hombre de 19 años y hermana del adolescente, la Fiscalía le atribuye ambos delitos, pero en calidad de cómplice.

El Juez de Distrito, Róger Sánchez, dictó prisión preventiva para los acusados de cometer crimen atroz contra dos menores de edad en Ciudad Belén, Managua.

A los acusados se le impuso abogado de oficio tras señalar que no cuenta con recursos para conseguir un abogado independiente.

Los Hechos

Según la policía una menor llegó a prestar a las dos niñas de iniciales I.J.U y M. J. U, para asistir a una vigilia a lo que la madre se negó y cerró la puerta.

“La madre de la niñita Norbita Urbina Damacio dijo en entrevista que a su casa de habitación llegó la vecinita de nombre Rebeca … de 10 años de edad, quién vive con su abuelita de nombre Sandra … de 61 años de edad, ama de casa en la vivienda número que L- 8 a pedirle permiso para llevar a sus hijas la niñita a una vigilia ella, la mamá le dijo que no le daba permiso cerró la puerta y se acostó a dormir”.

Además, explica que “al despertarse dos horas después se percató que las niñitas no estaban en interior de la casa y aproximadamente a las 10:30 de la noche fue a buscarlas a la vigilia que se celebraba a una cuadra al norte de la casa, no las encontró y se regresó a su casa. Como a la 1 de la mañana regresó a buscarlas nuevamente a la vigilia y al culminar esta vigilia como no la encontró se fue a buscar a sus hijas a la casa de la vecinita Rebeca … conversó con la abuelita … quién le dijo que las niñitas no estaban en su casa y que no sabía nada de ellas”, refiere el comunicado oficial.

Fue hasta el día lunes 5 de septiembre de 2022 a las 8:30 de la noche que en predio baldío ubicado el parque Ciudad Belén dos cuadras al norte una cuadra y media cuadra Sur fueron encontradas muertas las niñitas. Y es ahí que el equipo técnico de investigación, peritos de criminalística y médico forense acudieron al lugar realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon como evidencia: un colchón de tela multicolor, tiras de tela color blanco, un trozo de alambre dúplex color blanco, asimismo recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico.

Recuerde Leer: Pareja de vecinos involucrados en asesinato de hermanitas en Ciudad Belén en Managua

Los cuerpos de las niñas fueron trasladados al instituto de medicina legal para practicarle autopsia el examen post mortem dictaminó como causas de muerte la niñita I.J.P de 7 años fue asesinada por asfixia mecánica, por sofocación y, la niñita M.J.P de 10 años fue asesinada por trauma craneoencefálico severo causado como objeto contundente y presenta equimosis de color verde en la región del pubis.