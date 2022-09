Daniel Ortega tilda de “dictadura perfecta” a iglesia católica y dice que nombramiento del Papa no fue democrático

Daniel Ortega acusó al Papa, cardenales y obispos de ser electos de dedo y no por el pueblo

El dictador Daniel Ortega Saavedra, quien usurpa la presidencia de Nicaragua reapareció este miércoles atacando a la Iglesia Católica, acusándola de ser una “dictadura perfecta”, en referencia a la elección de obispos y cardenales, quienes de acuerdo a sus cualidades y estudios son elegidos por el Papa. Pero Ortega también cuestionó la escogencia del Papa Francisco.

“¿Quién elige a obispos, a sacerdotes, al Papa? ¿Con qué autoridad moral hablan de democracia cuántos votos tuvo un obispo para ser obispo?”, dijo el dictador Daniel Ortega durante el acto del 43 aniversario de la sancionada Policía.

En retórica contra la Iglesia Católica, Daniel Ortega comparó las elecciones de cardenales y obispos, expresando que “no son democráticas” y que en su lugar son puestos de “dedos”.

“Lo más sano es que presenten a los cardenales que aspiran al papado y sean los católicos del mundo que elijan al papa" dijo Ortega en su ataque a la Iglesia de Nicaragua y de Roma.

Actualmente, su régimen mantiene como preso político a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien lleva más de 50 días de “desaparición forzosa” después que la Policía suplantando las funciones del Poder Judicial le impusiera “casa por cárcel”.

También figuran al menos 9 sacerdotes detenidos, a quienes el régimen acusa sin derecho a tener defensas privadas.

“El obispo fue nombrado al dedo de parte del Vaticano que no ha sido electo por el pueblo, ha sido electo por un grupo de cardenales”, continuó Ortega.

Acusa a iglesia de persecución

Durante su extenso discurso de odio, Daniel Ortega, quien dijo ser “católico”, acusó a la Iglesia Católica de perseguir y asesinar a quienes no profesaban la fe, en referencia a la inquisición.

“Si, la santa Iglesia Católica, cremando, matando, incinerando, persiguiendo, organizando cruzadas para asesinar a los que no compartían su credo”, dijo.

“El hábito no hace al monje, cuantos de hábitos han cometido miles de crímenes en el mundo, miles de crímenes que se denuncian desde lo que fue la inquisición, donde quemaban, asesinaban al que no pensaba como ellos y no repetía son don”, expresó el mandatario.

Daniel Ortega también acusó a la Iglesia católica de “corromperse”, “denigrar” y hasta de “manchar el nombre de Cristo”.

Papa pide perdón

En su discurso, Daniel Ortega también criticó el viaje que recientemente hizo el Papa Francisco a Canadá, afirmando que el viaje apostólico fue para “pedir perdón” por los crímenes ocurridos contra niños en ese país.

“No todas las autoridades de la iglesia han caído en esos crímenes, en esos delitos horrorosos que siguen apareciendo, miles de niños asesinados en Canadá, en orfelinatos (orfanatos) católicos, ahí los recibían a los niños indígenas y los metían en los orfanatos y luego hacían todo tipo de tropelías con los niños y al final los asesinaban”, afirmó Ortega.

Recientemente, el Papa Francisco hizo un llamado al dictador Daniel Ortega a que instale un diálogo con las autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua.

Monseñor Báez responde

Monseñor Silvio Báez, respondió a la “mentira” y “cinismo” del dictador Daniel Ortega quien atacó fuertemente a la iglesia católica y al papa Francisco, con quien supuestamente tenía un diálogo.

“¡Cuánta ignorancia, cuánta mentira y cuánto cinismo! Un dictador dando lecciones de democracia; alguien que ejerce en forma ilegítima el poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia; alguien que es ateo, lamentándose de no sentirse representado por la Iglesia” dijo Báez.