Secuestran a párroco Enrique Martínez denuncia padre Uriel Vallejos

El sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos denunció el secuestro del párroco Enrique Martínez G, quien supuestamente fue secuestrado ayer jueves a las 5:00 de la tarde. Se desconocen las razones.

“El día de ayer a la 5:00 pm, fue secuestrado el Sacerdote Párroco de la parroquia Santa Martha, Managua. El Padre Enrique Martínez G”, escribió Vallejos en Twitter.

Al mismo tiempo, señaló que los sacerdotes y la Iglesia Católica, exigen la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero.

100%Noticias conoció que Martínez no pertenece a la parroquia Santa Martha de la Arquidiócesis de Managua.

Hasta el momento se desconoce si el padre Enrique Martínez fue secuestrado por la Policía de Nicaragua. Se desconoce su paradero y las razones de la detención.

La denuncia del padre Vallejos fue acompañada por un video en el que Martínez exige la salida del régimen de Daniel Ortega durante las protestas de 2018.

“Tenemos un corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, viva Nicaragua, vivan las madres de los caídos del 19, vivan los médicos, los periodistas decentes, fuera la pareja asesina, fuera los viscerales asesinos, fuera, fuera, ¡¡fuera!!”, expresó Martínez durante una protesta en las afueras de la Universidad Centroamericana UCA en 2018.

Vallejos que realizó la denuncia pública abandonó Nicaragua, un mes después de que agentes policiales ingresaron a la fuerza a la parroquia que dirigía, y donde estuvo recluido, con el fin de apropiarse de los equipos de una radio cerrada por Telcor.

En Nicaragua hay siete sacerdotes acusados, entre ellos Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y Raúl Vega González.

También los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

Los cuatro presbíteros, los dos seminaristas y el laico fueron acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.