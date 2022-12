Libra de lengua de res se cotiza hasta en 200 córdobas, al acercarse Navidad

7 a.m.

Comerciantes del mercado Oriental de Managua reportan un fuerte incremento en la libra de la lengua de res, así como de los principales cortes de carne y pollo con mayor demanda para la cena de Navidad

Disfrutar de una cena de Navidad en familia, cada día se vuelve un lujo entre los nicaragüenses, debido al alto costo en la libra de los principales cortes de carne res. En el mercado Oriental, la lengua de res se cotiza hasta en 200 córdobas, explicaron comerciantes.

“Yo (la lengua de res) no la vendo de esa manera (precio alto), yo la vendo un poco más económicas y a mi me la compran, pero si he escuchado muchos comentarios porque la gente viene por dos o tres lenguas y dicen que las han encontrado a 200 córdobas la libra. Yo se las doy en 140 y hasta en 130 córdobas la libra”, expresa una de las comerciantes ubicadas cerca del Novillo.

Algunos cortes de carne de res con mayor demanda para estas fechas de unión familiar, es el lomo que se cotiza en 150 córdobas la libra, mientras que la carne para pinchar se cotiza hasta en 110 córdobas la libra.

“El lomo ahorita lo tengo a 125 córdobas, está a cinco córdobas más caro. Eso es lo que más busca la gente ahorita y por eso sube de precio”, señaló José Gutiérrez a periodistas.

Gallinas caras

En el mercado Oriental, el valor de la gallina india destazada cuesta entre los 250 y 300 córdobas, en dependencia del tamaño, explicaron comerciantes.

Aunque el valor está elevado, no dejan de tener buena demanda entre la ciudadanía, quienes desde ya se preparan para celebrar la Navidad con el tradicional relleno o la gallina rellena, dos platos nicaragüenses infaltables en la mesa de los nicaragüenses para estas fiestas.

De acuerdo con trabajadores de la distribuidora de pollos Katín, la libra de esta carne también ha subido de precio, pero ellos tratan de asumir el costo para no perder las ventas y evitar afectar a los consumidores.

“Estamos negociando (con las avícolas) gallinas para rellenos de tres libras y medias, pero todavía no están garantizadas y podrían costar entre 110 y 115 córdobas lo más caro, lista para hacer el relleno y ponerlas a cocer”, explicó Edwin Katín, propietario de la distribuidora.

“El medio pollo cuesta 45 córdobas, la pechuga especial vale 64 córdobas. La pechuga cono ahorita cuesta 55 córdobas. Son precios altos, pero estamos considerando mantener el precio porque si ha tenido aumento, pero hacemos ese esfuerzo”, señaló uno de los trabajadores a medios locales.