Iveth Blanco fue asesinada en su vivienda por su hermano menor quien solo tenía nueve días de haber salido de la cárcel. Ella es una de las últimas víctimas que dejó el año 2022

El observatorio de medios Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Voces de Nicaragua reportaron 67 casos de femicidios al cierre del 2022 y 846 desde el año 2014 que esta organización no gubernamental inició los registros.

La violencia machista crece en el país donde el año pasado eliminaron las personerías jurídicas de cientos de ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

El 31 de diciembre de 2022, Iveth Blanco Mora, de 40 años, se sumó a las estadísticas de femicidios en Nicaragua tras ser atacada seis veces con arma blanca por su hermano.

El suceso ocurrió en horas de la mañana cuando su hermano Jesús Antonio conocido con el mote de “El Chino” la hirió mortalmente de seis estocadas con arma blanca en la vivienda que habitaba el barrio Martha Quezada de Managua.

Según testigos, El Chino tenía 9 días de haber sido excarcelado y sostuvo una discusión con su hermana por la propiedad que había sido heredada a sus nietos por la abuela de ambos antes de fallecer, la discusión de los hermanos Blanco Mora derivó en tragedia.

Mientras la víctima fue llevada al Instituto de Medicina Legal, el acusado fue trasladado a la delegación policial.

Así como el año 2022, finalizó con el femicidio inició con otro.

Fue el 1 de enero que el taxista Bernardo Ruiz Chow se presentó a la delegación de Bluefields para confesar que había acabado con la vida de Martha Alicia Robinson Aragón, de 35 años.

“La violó. La torturó con odio. La asfixió porque su cara estaba inflamada totalmente. Me la agarró con saña. No había un espacio de la casa que no estuviera teñido de sangre. A mi hija hasta le tuvimos que lavar su cabello”, declaró entonces Marling Aragón a 100%NOTICIAS.

Iveth Blanco dejó dos menores de edad en la orfandad y Martha Alicia dejó tres niños huérfanos.

CDD registró hasta el año 2021, 697 niños, niñas y adolescentes huérfanos como productos de la violencia machista y esta organización explicó que la media es que por cada femicidio tres menores de edad quedan en la orfandad, sin embargo, la cifra podría aumentar si la víctima proviene del campo.