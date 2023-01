La obra forma parte de la remodelación del parque de Diriamba, valorada en 8 millones de córdobas y que lleva tres meses de retraso respecto al proyecto inicial

Los obreros trabajaban a prisa para tener culminado el 10 de enero, la remodelación del parque Central de Diriamba, pero el plazo se cumplió y lejos de terminar, la obra, valorada en 8 millones de córdobas, parece ir en retroceso. La noche de este martes, con martillos hidráulicos y maquinaria pesada trabajadores de la municipalidad, empezaron a destruir el obelisco que construyeron hace un mes atrás.

“Vine a los juegos mecánicos y cual es mi susto que veo que eran las 8 de la noche y estaban trabajando como si fuera el día. Como se venció el tiempo de trabajo pensé que estaban apurados por terminar y voy viendo que se estaban tirando la cosa esa, porque no era obelisco, todo chiquito era”, señaló un diriambino que prefirió el anonimato.

¿Por qué derrumbaron la obra? Es uno de los grandes misterios entre los habitantes de la Cuna del Güegüense, aunque los consultados coinciden en que “estaba feo”.

“Mire, una cosa es lo que se miraba en la maqueta que presentaron y otra muy distinta lo que hicieron. Parecía cualquier cosa, menos un obelisco. Lo habían plantado frente a la salida de la basílica de San Sebastián. Se miraba feísimo”, dijo una señora que por temor a represalias no revela su identidad.

En algunas páginas de Facebook se han armado diversos debates y los adeptos al régimen están señalando de tranqueros a los ciudadanos que se han atrevido a cuestionar esta acción que hasta la vez no ha sido justificada por la comuna diriambina.

“¿Cuánto dinero se perdió con el remedo de obelisco que desbarataron? Si no pueden hacer este tipo de monumentos debieron decirlo desde un inicio y no provocar estas pérdidas”, escribió un ciudadano en su Facebook y de inmediato los militantes del Frente Sandinista empezaron a atacar y amenazar.

Segundo plazo vencido para entrega del parque

El 19 de julio, Fernando Baltodano (q.e.p.d.) entregó las instalaciones del parque a la empresa constructora para que lo remodelara y supuestamente sería inaugurado en octubre, para el aniversario de haber sido elevada a la categoría de ciudad.

No hubo ni un solo movimiento de tierra. El alcalde murió en un sospechoso suicidio y el proyecto que el régimen Ortega Murillo asegura que “está inspirado en un diseño colonial con gran estética de atenuados colores dedicados al Príncipe de las Letras Castellanas, nuestro insigne Rubén Darío”, quedó en veremos.

El hijo de Fernando Baltodano, Harold Baltodano, asumió el rol de secretario de la comuna y candidato a la silla que su padre dejó vacía.

El 23 de octubre, el joven inauguró por segunda vez la obra de remodelación que se supondría estaría terminada el diez de enero, día de la toma del curul edilicio y en vísperas de las fiestas patronales de San Sebastián, pero una vez más, el proyecto está sin futuro cierto.

“Aquí hay cosas que no entiendo. No dejaron cuneta entre la basílica y el parque, empezaron a poner los ladrillos apelmazados en arena y no prevén que con la lluvia eso será un problema. Ahora, lo del obelisco no sé qué pasó pero a ese peso llegamos al año que viene y no habrá parque, pero lo peor es que es dinero perdido”, dijo otro ciudadano.

Según informaron en su momento los medios oficialistas, este proyecto cuenta con una inversión de 8 millones de córdobas.