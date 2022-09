Harold Baltodano, hijo del recién “Suicidado” alcalde de Diriamba Fernando Baltodano, estaría siendo promovido como candidato para ocupar la silla dejada por su padre, en clara muestra de la línea de sucesión dinástica a todos los niveles que reinaría dentro del FSLN

Harold Baltodano, hijo de Fernando Baltodano, el alcalde suicida" diriambino estaría siendo promovido como el candidato a la silla edilicia de ese municipio caraceño, en sucesión de su padre, en una viva muestra del nepotismo y dinastía a todos los niveles que se practica dentro del gobernante Frente Sandinista, al mejor estilo del comunismo norcoreano, según han filtrado fuentes ligadas a esa municipalidad.

De acuerdo con las fuentes, Harold Baltodano, uno de los hijos mayores del suicidado alcalde, actualmente es secretario general de la Alcaldía de Diriamba, según la página oficial de Facebook de esa municipalidad, puesto en el que había sido nombrado por su padre, en una línea nepótica que es muy practicada en el régimen de Daniel Ortega o Rosario Murillo, donde es muy común que los funcionarios del Estado, bien sean nombrados por el ejecutivo o electos por elección popular, nombren a sus familiares en cargos públicos.

En una publicación de la Alcaldía de Diriamba, en Facebook, subida el viernes 2 de septiembre informa que “Harold Baltodano, secretario general y Mayling Figueroa, vice alcaldesa, realizan Consejo Técnico Institucional con directores y jefes de área de la Alcaldía”, lo que confirma que el hijo del alcalde fallecido trabajaba al lado de su padre contraviniendo la Leyes del país.

Para algunos analistas, la designación de Baltodano hijo como candidato a ocupar el puesto que dejó su padre tras su extraña muerte sería una forma de tratar de echar un manto de silencio y de "caso cerrado" al fallecimiento del alcalde sandinista, sin embargo, poner al hijo del alcalde "suicidado" como candidato ¿sepulta hipótesis de que lo mataron?, hay quienes creen que y que al contrario, lanza más dudas sobre el caso.

Fernando Baltodano era criticado por muchos y apoyado por otros tantos. Tildado de ser impuesto por la dirigencia sandinista como el "eterno alcalde" en su municipio, donde vivió como un desenfrenado defensor del sandinismo, al punto de ser, según señalamientos desde su propio lugar, uno de los organizadores e integrante de los grupos de paramilitares que participaron en la llamada operación limpieza que cobró decenas de vidas de jóvenes participantes de las protestas del 2018.

El pasado 22 de agosto, en un camino solitario entre Diriamba y La Boquita, el edil fue encontrado muerto, dentro de su camioneta y con un disparo en la cabeza. La escena parecía un montaje por lo que la extraña muerte despertó una avalancha de especulaciones, entre ellas que se trató de un asesinato por encargo, presumiblemente de sus propios jefes políticos. todo eso hasta ahora ha quedado en especulaciones.

La vicepresidenta designada y vocera gubernamental, Rosario Murillo, arrogándose la facultad que le compete a la Policía y al Instituto de Medicina Legal, en su alocución diaria, al siguiente día de los hecho calificó la muerte como "suicidio" por depresión y ordenó un sinnúmero de honores. Nadie más se refirió al caso. Suicidio dijo Murillo y nadie la contradijo.

El nepotismo, la sucesión en práctica, anunciada por Ortega en la que hijos de funcionarios muertos los sucedan en cargo parece ser la línea que seguirán dentro del Frente Sandinista, tal como se especula para cuando Daniel Ortega muera y lo suceda un hijo. Eso se está poniendo en práctica en Diriamba, donde Harold Baltodano, para heredar la silla edilicia dejada por su padre, hace fórmula con la actual vicealcaldesa Mayling Figueroa.

Para la defensora de derechos humanos y observadora independiente de los procesos electorales en Nicaragua Ivania Álvarez, de confirmarse la candidatura de Baltodano hijo para la Alcaldía de Diriamba, se evidenciará claramente que se está poniendo en práctica la sucesión dinástica. "Estamos en una dinastía y también esto va hacia abajo pues no solamente hacia la familia y es una práctica que se ha venido haciendo junto con la corrupción. Como todos roban entonces pues no pasa nada como todo contratan a su familia pues el resto también lo hace", señala la activista.

Señaló además que no conocen cuál es la trayectoria política del hijo del alcalde "suicida", sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que no se sabrá saber exactamente "qué pasó con el ex alcalde. Hubo una tímida respuesta por parte del régimen cuando Rosario dijo que tenía depresión y la Policía no se pronunció".

Recordó que por tratarse de un cargo de elección popular el que ocupaba el edil fallecido, la Policía debió dar una aclaración en ese caso y hacer las indagaciones. Álvarez analizó que la versión de Murillo sobre el supuesto suicidio quizá haya calmado las especulaciones dentro de las filas del sandinismo y quizá sepulte la hipótesis de que alguien lo habría asesinado, pero "no sé si la sepulta, yo creo que deja más dudas, deja en incertidumbre qué puede estar pasando dentro de los mismos militante del frente".