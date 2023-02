Monseñor Álvarez está en sistema penitenciario de Tipitapa confirma Daniel Ortega

En una comparecencia, Ortega explicó que la lista oficial de prisioneros políticos era de 228 reos de conciencia

El dictador Daniel Ortega confirmó este jueves que Monseñor Rolando Álvarez se encuentra en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, luego que supuestamente se negará a subir al avión que lo trasladaría a Estados Unidos.

En una comparecencia, Ortega explicó que la lista oficial de prisioneros políticos era de 228 reos de conciencia. Sin embargo, al momento de abordar el avión supuestamente varios se negaron a subir, en el caso específico del obispo Rolando Álvarez.

“Iban en total 228 presos políticos, toda esta gente que había participado en actos contra la soberanía y la paz”, aseguró Ortega.

Añadió “Y en esta lista aquí está el número 92, Rolando José Álvarez Lagos, pero no sé fue, no sé le excluyó de la lista”.

Según el dictador, Álvarez estaba en la fila para subir al avión pero presuntamente dijo que no se iba “Empieza a decir que él (Álvarez) no se va, que no se va que primero tenía que hablar con los obispos y exige una reunión con los obispos, cuando esta es una decisión del Estado nicaragüense que él no la puede cuestionar”.

“No se que piensa este Señor, pedía una reunión. Ahora está en la cárcel La Modelo (...) el hábito no hace al monje (...) comportamientos de soberbia de quién se considera un líder de la iglesia (...) está desquiciado (....) ahora que llegó a La Modelo, llegó que era un energúmeno”, expresó Ortega.

Al mismo tiempo, el dictador atacó al obispo por su decisión, a quién señaló de supuestamente no tener el “coraje” de Cristo que aguantó “azotes y la crucifixión”.

“No aguantó que lo metieran en las celdas donde hay varios presos (...) ah pero como se le tenía en su casa, se le hacían comidas especiales todos los días, llegaban las hermanas a cocinarle, vivía en una mansión. No vivía en una casita como el Cardenal Brenes, vive en una mansión y ahí vive la familia, cada familia tiene una mansión. Está irritado por todo, ahora está en la cárcel”.

Finalizó “Este es el caso de este Señor que sencillamente se negó a acatar, es la rabia de no acatar la decisión del Estado nicaragüense porque él de buena gana se va a Miami a despotricar con Silvio Báez pero como es el Estado nicaragüense que le ordena la deportación, ahí la rabia de Él”.