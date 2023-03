El Vaticano ordenó cierre de Nunciatura en Managua y salida del encargado de negocios

9:20 a.m.

Además, de ordenar el cierre de la Nunciatura, pidieron a encargado de negocios salir del país

La Santa Sede ordenó al encargado de negocios del Vaticano en Managua, monseñor Marcel Diouf, cerrar la Nunciatura y salir del país, reportó el diario argentino La Nación.

Monseñor Diouf quedó al frente de la misión diplomática vaticana como encargado de negocios desde inicios de marzo del año pasado, luego que el régimen de Daniel Ortega expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.

Según el medio, la Secretaría para las Relaciones con los Estados del Vaticano recibió la noche del viernes 10 de marzo una “nota verbal”, en el que Nicaragua informó que había decidido cerrar su embajada ante la Santa Sede y pidió al Vaticano hacer lo mismo con su Nunciatura en Managua.

Aunque no se habló de ruptura de relaciones diplomáticas, admiten que “la situación de todos modos es muy delicada y nadie sabe lo que puede pasar en el corto plazo. Es claro que es un paso que se acerca a la ruptura, aunque no necesariamente y, de todos modos, suspensión no es ruptura”, explicaron las mismas fuentes al medio citado.

La suspensión de relaciones diplomáticas ocurrió luego que el medio argentino Infobae publicó una extensa entrevista que le concedió el papa Francisco, quien calificó como una "dictadura grosera" al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", aseveró Francisco al portal argentino Infobae.

Expulsiones

Nicaragua no tiene un embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, y sólo cuenta con una ministra consejera para las gestiones.

Asimismo, en marzo del año pasado, el Gobierno también expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y monseñor Mbaye Diouf, secretario de la Nunciatura, está al frente de la misión diplomática vaticana.

El pasado 21 de febrero, el mandatario nicaragüense calificó de "mafia" a la Iglesia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.